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Четверг, 11.04.2019
Немного изобретательности и решимости: необычные горшки для растений (Фото)
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Немного изобретательности и решимости: необычные горшки для растений (Фото)

Когда вы видите красивые фотографии прекрасных больших садов, то легко можете забыть, что великолепный сад можно вырастить и в маленьких двориках, на скромных балконах или даже в углу комнаты. Все, что вам нужно — немного изобретательности и решимости! Стулья, обувь, чашки, консервные банки, водосточные трубы, корзины, сумки, чайники, кастрюли, корыта, тележки и даже чугунные или деревянные ванны — это только неполный перечень возможных идей превращений ненужных вещей в оригинальный цветочный горшок или кашпо. Просто добавьте в выбранную емкость грунт, предварительно позаботившись о дренаже, пересадите растения — и наслаждайтесь своим мини — садом в необычных горшках!
Фото: klubokidei.com
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Растения, Сад, Горшки, Горшки для растений.
20:47 Сегодня Телеграф
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