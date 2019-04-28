Дом из пластиковых бутылок в Панаме: Не фантазия, а реальность

Первый дом необычной деревни готов, также заканчивается строительство двухэтажного особняка.

В Панаме на острове Колон архипелага Бокас-дель-Торо начали строительство первой в мире "пластиковой" деревни - Plastic Bottle Village.

Идея принадлежит канадцу Роберту Бизо. Недавно он перебрался жить на панамский остров и заметил, что побережье буквально усеяно выброшенными бутылками из-под воды и сладких напитков.

Первый дом необычной деревни готов, также заканчивается строительство двухэтажного особняка.

Технология строительства заключается в том, что пустые бутылки укладываются в связанные между собой проволочные сетки, а потом помещаются в стальные каркасы. Затем рабочие делают проводку и все необходимые коммуникации. Стены покрывают бетонным раствором, а на завершающем этапе штукатурят, вставляют окна и двери, делают крышу.

По словам Роберта Бизо, для строительства первого дома понадобилось более 10 тысяч бутылок. Он утверждает, что подобное жилище обладает хорошей теплоизоляцией и не требует установки кондиционера. Более того, оно сейсмоустойчивое.

Под будущую "пластиковую" деревню отведено 33,5 гектаров площади. На этом участке планируется построить от 90 до 120 домов.

Помимо жилых домов, Бизо хочет возвести павильон для занятий йогой и магазин.