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Дом из пластиковых бутылок в Панаме: Не фантазия, а реальность

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Дом из пластиковых бутылок в Панаме: Не фантазия, а реальность
14:53 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: glavcom.ua

Первый дом необычной деревни готов, также заканчивается строительство двухэтажного особняка.

В Панаме на острове Колон архипелага Бокас-дель-Торо начали строительство первой в мире "пластиковой" деревни - Plastic Bottle Village.

Идея принадлежит канадцу Роберту Бизо. Недавно он перебрался жить на панамский остров и заметил, что побережье буквально усеяно выброшенными бутылками из-под воды и сладких напитков.

Первый дом необычной деревни готов, также заканчивается строительство двухэтажного особняка.

Технология строительства заключается в том, что пустые бутылки укладываются в связанные между собой проволочные сетки, а потом помещаются в стальные каркасы. Затем рабочие делают проводку и все необходимые коммуникации. Стены покрывают бетонным раствором, а на завершающем этапе штукатурят, вставляют окна и двери, делают крышу.

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По словам Роберта Бизо, для строительства первого дома понадобилось более 10 тысяч бутылок. Он утверждает, что подобное жилище обладает хорошей теплоизоляцией и не требует установки кондиционера. Более того, оно сейсмоустойчивое.

 

Под будущую "пластиковую" деревню отведено 33,5 гектаров площади. На этом участке планируется построить от 90 до 120 домов.

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Помимо жилых домов, Бизо хочет возвести павильон для занятий йогой и магазин.

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Панама, Дом из пластиковых бутылок, Plastic Bottle Village, Роберт Бизо.
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