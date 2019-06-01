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Суббота, 01.06.2019
Невероятная частная резиденция из транспортных контейнеров (Фото)
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Невероятная частная резиденция из транспортных контейнеров (Фото)

Проект Escape Den, реализованный студией River & Rain, представляет собой частную резиденцию в окрестностях города Дакка, Бангладеш. Дом площадью 134 квадратных метра олицетворяет абсолютное уединение с помощью современного, но причудливого подхода к проектированию и быстрому возведению. Безмятежное укрытия от повседневной суеты городской жизни состоит из металлического каркаса с четырьмя транспортными контейнерами.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Дом, Бангладеш, Контейнер, Частный дом, Транспортный контейнер.
10:27 Сегодня Телеграф
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