Невероятная частная резиденция из транспортных контейнеров (Фото) Проект Escape Den, реализованный студией River & Rain, представляет собой частную резиденцию в окрестностях города Дакка, Бангладеш. Дом площадью 134 квадратных метра олицетворяет абсолютное уединение с помощью современного, но причудливого подхода к проектированию и быстрому возведению. Безмятежное укрытия от повседневной суеты городской жизни состоит из металлического каркаса с четырьмя транспортными контейнерами.