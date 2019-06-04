Комфорт и умиротворение: деревянный домик на западе Дании (Фото) Спроектированный студией Kristian Olesen частный дом Allotment расположен в живописной местности близ озера Брабранд к западу от Орхуса, Дания. Его дизайн навеян традиционной нордической постройкой, возведенной самостоятельно и зачастую из переработанных материалов. Небольшой деревянный дом площадью 50 квадратных метров и спокойный сад на территории участка служат местом отдыха от городской жизни. Намеренно простой фасад и интерьер созданы для усиления ощущение спокойствия и внутреннего простора.