|
|
Комфорт и умиротворение: деревянный домик на западе Дании (Фото)
Спроектированный студией Kristian Olesen частный дом Allotment расположен в живописной местности близ озера Брабранд к западу от Орхуса, Дания. Его дизайн навеян традиционной нордической постройкой, возведенной самостоятельно и зачастую из переработанных материалов. Небольшой деревянный дом площадью 50 квадратных метров и спокойный сад на территории участка служат местом отдыха от городской жизни. Намеренно простой фасад и интерьер созданы для усиления ощущение спокойствия и внутреннего простора.
Трогательные снимки о том, каково это быть мамой (Фото)
Как отбелить зубы: банановая кожура и чайное дерево помогут в этом деле
Мы знаем, куда вы отправитесь этим летом: интересные места, о которых не все знают
Необычные предпочтения: блюда, которые вы не рискнете попробовать
Мода 2019: летний монохромный образ в белом цвете
Прически 2019: оригинальные летние укладки в стиле бохо (Фото)
Райское место: познавательные факты о Ниагарском водопаде, которые вы не знали
И ребенок никогда не заскучает: лучшие идеи дизайна детской комнаты
Маникюр 2019: необычный геометрический нейларт в голубых и синих оттенках (Фото)
Забавный парадокс: женщины с возрастом становятся только лучше
А ведь это твои лучшие годы: эти родители в молодости были в сто раз круче тебя
Настоящие фрутоняшки: идеи забавной подачи фруктов и овощей
Милашные собачки, которые покорят вас своей любовью и преданностью
Самые полезные продукты для идеальной кожи
Идеальный дом для проведения выходных в Нидерландах (Фото)
Архивные фото красавиц прошлого (Фото)
Перезапуск ностальгии: Дисней интригует постерами с нового фильма "Король лев"
Забавные комиксы от фитнес-тренера
Продукты, которые полны магнием
Когда креатив в макияже превышает все
Оказалось, что показалось: снимки, на которые нужно взглянуть дважды
Вызывайте полицию милоты: забавный спящий песик, который заставит вас улыбаться
Невероятно красивые цветы на снимках Питера Висса (Фото)
Печаль-беда: смешные снимки от победителей по жизни
Уличное искусство: забавный пиксельный арт на улицах городов (Фото)