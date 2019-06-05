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Вторая жизнь викторианской виллы в Сиднее (Фото)
Архитекторы Smart Design Studio подарили новую жизнь викторианской вилле в Сиднее, Австралия. Резиденция Orama была расширена в соответствии с потребностями заказчика. Архитекторы сохранили красивые элементы исторического дома и спроектировали в этой части спальни, ванные комнаты, комнату отдыха и кабинет. Новая пристройка получилась простой по форме и оформлению. Тут расположилась гостиная зона с шестиметровым окном и текстурированным необработанным бетоном, который со стен переходит в сад, отлично сочетаясь с бассейном, газоном и галькой. На втором этаже новой части дома расположена гостевая спальня с шикарной ванной комнатой.
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