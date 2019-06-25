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Вторник, 25.06.2019
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Современные технологичные устройства, которые пригодятся каждому человеку в доме

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Современные технологичные устройства, которые пригодятся каждому человеку в доме
14:30 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: pixabay.com

Хороший дизайнер знает, что успешный продукт должен быть визуально привлекательным и функциональным. Талантливый дизайнер знает, что он должен быть еще и оригинальным!

  • 1

    Функциональный дизайн ковра, плавно переходящего в журнальный столик

  • 2

    Скамейка с солнечными батареями, чтобы заряжать свои гаджеты во время отдыха

  • 3

    С помощью оригинальной игры кривых линий одна вещь может превратиться в многофункциональный предмет мебели

  • 4

    Компактные подставки для обуви

  • 5

    Красочные уличные рисунки, которые проявляются во время дождя

  • 6

    Диван с игровым пространством для кошек

  • 7

    Брелок с успокаивающим эффектом пузырчатой пленки

  • 8

    Книга с указанием главы, которую вы читаете

  • 9

    Коробка для яиц, которую можно использовать и в качестве подставки

  • 10

    Розетка, которая решает проблему длинных свисающих проводов

  • 11

    Идеальный способ скрасить ношение гипса

  • 12

    Качели для людей в инвалидных колясках

  • 13

    Насадка на бутылку в форме лампы Аладдина

  • 14

    Не высокотехнологичный, но очень практичный дизайн рулона туалетной бумаги, у которого вместо картонной втулки - компактный (походный) рулон бумаги

Преображаем дачу без особых затрат: интересные идеи

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Интерьер, Дизайн, Декор, Обустройство дома, Технологические устройство.
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