Современные технологичные устройства, которые пригодятся каждому человеку в доме

Функциональный дизайн ковра, плавно переходящего в журнальный столик
Скамейка с солнечными батареями, чтобы заряжать свои гаджеты во время отдыха
С помощью оригинальной игры кривых линий одна вещь может превратиться в многофункциональный предмет мебели
Компактные подставки для обуви
Красочные уличные рисунки, которые проявляются во время дождя
Диван с игровым пространством для кошек
Брелок с успокаивающим эффектом пузырчатой пленки
Книга с указанием главы, которую вы читаете
Коробка для яиц, которую можно использовать и в качестве подставки
Розетка, которая решает проблему длинных свисающих проводов
Идеальный способ скрасить ношение гипса
Качели для людей в инвалидных колясках
Насадка на бутылку в форме лампы Аладдина
Не высокотехнологичный, но очень практичный дизайн рулона туалетной бумаги, у которого вместо картонной втулки - компактный (походный) рулон бумаги