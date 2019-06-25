Современные технологичные устройства, которые пригодятся каждому человеку в доме

1 Функциональный дизайн ковра, плавно переходящего в журнальный столик

2 Скамейка с солнечными батареями, чтобы заряжать свои гаджеты во время отдыха

3 С помощью оригинальной игры кривых линий одна вещь может превратиться в многофункциональный предмет мебели

4 Компактные подставки для обуви

5 Красочные уличные рисунки, которые проявляются во время дождя

6 Диван с игровым пространством для кошек

7 Брелок с успокаивающим эффектом пузырчатой пленки

8 Книга с указанием главы, которую вы читаете

9 Коробка для яиц, которую можно использовать и в качестве подставки

10 Розетка, которая решает проблему длинных свисающих проводов

11 Идеальный способ скрасить ношение гипса

12 Качели для людей в инвалидных колясках

13 Насадка на бутылку в форме лампы Аладдина