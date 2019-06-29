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Суббота, 29.06.2019
Как в кино: тематическая мебель для фанатов "Звездных войн" (Фото)
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Как в кино: тематическая мебель для фанатов "Звездных войн" (Фото)

Как вы знаете, в июне в "Диснейленде" в Анахейме, Калифорния, открылся тематический парк "Звездные войны: Край галактики", и поклонники фильма словно сошли с ума: в течение нескольких дней после открытия появлялись сообщения о том, что посетители крали из парка и перепродавали онлайн различную атрибутику по сумасшедшим ценам, и находились люди, которые были готовы ее приобрести.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Кино, Звездные войны, Мебель, Тематическая мебель.
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