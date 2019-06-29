Как в кино: тематическая мебель для фанатов "Звездных войн" (Фото)

Как вы знаете, в июне в "Диснейленде" в Анахейме, Калифорния, открылся тематический парк "Звездные войны: Край галактики", и поклонники фильма словно сошли с ума: в течение нескольких дней после открытия появлялись сообщения о том, что посетители крали из парка и перепродавали онлайн различную атрибутику по сумасшедшим ценам, и находились люди, которые были готовы ее приобрести.