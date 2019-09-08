Лунный посевной календарь с 9 сентября по 15 сентября 2019 года

Причем корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Лунный посевной календарь дачника с 9 сентября по 15 сентября 2019 года
9 Сентября 2019, Понедельник 11 лунный день: Растущая луна. Продолжайте выкапывать картофель. Снимайте томаты и перцы.
10 Сентября 2019, Вторник 12 лунный день: Растущая луна. Удаляйте старые и больные ветви, формуйте декоративные кустарники.
11 Сентября 2019, Среда 13 лунный день: Растущая луна. Обрезайте и формуйте садовые деревья.
12 Сентября 2019, Четверг 14 лунный день: Растущая луна. Внесение минеральных и органических удобрений. Прополка и удаление сорняков.
13 Сентября 2019, Пятница 15 лунный день: Растущая луна. Никакие работы, кроме поливов, не рекомендуются.
14 Сентября 2019, Суббота 16 лунный день: Полнолуние. Стригите деревья, удаляйте сухие и поврежденные ветви.
15 Сентября 2019, Воскресенье 17 лунный день: Убывающая луна. Проведите защитные мероприятия от вредителей.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.