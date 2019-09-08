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Лунный посевной календарь с 9 сентября по 15 сентября 2019 года

Лунный посевной календарь с 9 сентября по 15 сентября 2019 года
12:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Причем корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 9 сентября по 15 сентября 2019 года

9 Сентября 2019, Понедельник 11 лунный день: Растущая луна. Продолжайте выкапывать картофель. Снимайте томаты и перцы.

10 Сентября 2019, Вторник 12 лунный день: Растущая луна. Удаляйте старые и больные ветви, формуйте декоративные кустарники.

  • Народная примета на день: Анна Пророчица и Савва Псковский, Анна Скирдница и Савва Скирдник. В эту пору идет вывоз снопов, хлеб складывается в кладушки, скирды, спешат убрать его перед наступлением сентябрьского ненастья.

11 Сентября 2019, Среда 13 лунный день: Растущая луна. Обрезайте и формуйте садовые деревья.

  • Народная примета на день: Иван Постный. Иван Пролетный. Иван Предтеча. Иван Постный - осени рябой отец крестный. Коли журавли на Киев (юг) пошли - ранняя зима. 'Иван Постный пришел, лето красное увел'. 'С постного Ивана не выходит мужик в поле без кафтана'. 'С Ивана-поста мужик осень встречает, баба свое бабье лето начинает'. Церковный праздник: Усекновение главы Иоанна Предтечи.

12 Сентября 2019, Четверг 14 лунный день: Растущая луна. Внесение минеральных и органических удобрений. Прополка и удаление сорняков.

13 Сентября 2019, Пятница 15 лунный день: Растущая луна. Никакие работы, кроме поливов, не рекомендуются.

  • Народная примета на день: Киприан (Куприян). Уборка моркови, свеклы, копка картофеля. 'Всяк корешок в своей поре'. 'Хозяйка при коровке, а девки - при морковке'. 'Калиновая плеть свесила медь'. 'На Куприянов день журавли собираются на болотине уговор держать, каким путем-дорогою на теплые воды лететь'. Часто наступающий день 14 сентября уже не застает их более в наших краях; растянувшись цепочкой на синем небе, улетают они на юг, прощаясь с русскою землею характерным гортанным криком, далеко разносящимся в чистом осеннем воздухе.

14 Сентября 2019, Суббота 16 лунный день: Полнолуние. Стригите деревья, удаляйте сухие и поврежденные ветви.

  • Народная примета на день: Симеон Летопроводец. Начало бабьего лета. Если первый день бабьего лета ясен, то бабье лето будет теплым. Бабье лето сухое - осень мокрая.

15 Сентября 2019, Воскресенье 17 лунный день: Убывающая луна. Проведите защитные мероприятия от вредителей.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.

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Народные приметы, Лунный календарь, Посевной календарь, Благоприятные дни для посадки культур, Уход за культурами, Календарь за сентябрь, Посевной календарь с 9 сентября по 15 сентября.
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