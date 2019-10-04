Скачать
Пятница, 04.10.2019
НАБУ и ГБР получат право на прослушку: Рада приняла закон
НАБУ и ГБР получат право на прослушку: Рада приняла закон
Зима близко: Укргидрометцентр предупреждает о сильных заморозках
Зима близко: Укргидрометцентр предупреждает о сильных заморозках
Постол дал совет Деревянченко перед боем с Головкиным
Постол дал совет Деревянченко перед боем с Головкиным
Джиджи Хадид прекратила отношения с героем реалити-шоу (Фото)
Джиджи Хадид прекратила отношения с героем реалити-шоу (Фото)

Неповторимая атмосфера удивительной азиатской архитектуры (Фото)

Смотрите фото (13)
Неповторимая атмосфера удивительной азиатской архитектуры (Фото)
14:21 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Смотрите дальше потрясающие фотографии с восточным колоритом.

  • 1

    Потрясающая азиатская архитектура: от средневековых японских замков до небоскребов

    Азия удивляет своими контрастами, в том числе и в архитектуре. На фоне высоченных современных высотных строений величественно стоят древние замки, и творческий взгляд художника не может упустить такую игру контрастов. Британский фотограф запечатлел неповторимую атмосферу Гонконга, которую создают его здания.

    Потрясающая архитектура азиатских мегаполисов попала в объектив британского фотографа. На ярких снимках есть и "организованный хаос" Гонконга с высоты птичьего полета, и впечатляющие здания Сингапура.

  • 2

    Фрагмент неба во внутреннем дворе небоскреба в Макао.

    Эти красивые кадры были сделаны 32-летним Ли Мамфордом (Lee Mumford), британским пилотом, который живет в Гонконге. Он соединил свои увлечения фотографией, путешествиями и авиацией. Ли объехал все континенты, делая потрясающие аэроснимки с помощью дрона.

    Профессия пилота дала Мамфорду возможность увидеть самые удивительные места нашей планеты. Азия очаровала фотографа архитектурой, и он сконцентрировался на этой теме, делая уникальные кадры с необычных ракурсов.

  • 3

    Два теннисных корта между роскошными апартаментами Richland Gardens в Гонконге.

  • 4

    Изумрудные сады рядом с тусклой трассой в Сингапуре.

  • 5

    Потрясающий круглый жилой блок Hakka Homes в Фуцзянь Тулоу, Китай.

  • 6

    Впечатляющие огни небоскреба Hopewell Centre, Гонконг.

  • 7

    Яркие фонари улицы Темпл-Стрит в Гонконге.

  • 8

    Прекрасный восход над горизонтом в Гонконге.

  • 9

    Фонарь на углу тихой и уютной улочки в Японии.

  • 10

    Изгибы и повороты улиц мегаполиса с высоты птичьего полета, Гонконг.

  • 11

    Городские улицы, Макао.

    Азиатская архитектура играет такими же контрастами, как и жизнь в этих странах. Новые технологии и древние традиции, небоскребы головокружительной высоты и средневековые дворцы утонченной красоты: все впечатляет и увлекает с первого взгляда. Не зря говорят, что XXI век - это век Азии, ведь именно здесь происходит переход из прошлого в будущее.

Все туристы стремятся попасть сюда: ожидание vs реальность (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Азия, Архитектура, Традиции, Атмосфера, Небоскребы, Контраст, Жизнь страны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
02 "И так сойдет": "доказательства", почему женщины живут дольше мужчин
03 Гороскоп на сегодня, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 4 октября - День Кондрата
05 Мой муж миллиардер: жены самых известных и богатых мужчин планеты (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Военная прокуратура Украины меняет вектор деятельности
Военная прокуратура Украины меняет вектор деятельности
Почти каждый десятый украинец оформил ID-карту
Почти каждый десятый украинец оформил ID-карту
Состав ЦИК, Программа деятельности и &quot;прослушка&quot;: что рассмотрит Рада в пятницу
Повестка дня работы Верховной Рады в пятницу
Instagram запустил мессенджер &quot;Threads&quot;, предназначенный для общения с близкими друзьями (Фото)
Instagram запустил мессенджер "Threads"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь