Неповторимая атмосфера удивительной азиатской архитектуры (Фото)

Потрясающая азиатская архитектура: от средневековых японских замков до небоскребов
Азия удивляет своими контрастами, в том числе и в архитектуре. На фоне высоченных современных высотных строений величественно стоят древние замки, и творческий взгляд художника не может упустить такую игру контрастов. Британский фотограф запечатлел неповторимую атмосферу Гонконга, которую создают его здания.
Потрясающая архитектура азиатских мегаполисов попала в объектив британского фотографа. На ярких снимках есть и "организованный хаос" Гонконга с высоты птичьего полета, и впечатляющие здания Сингапура.
Фрагмент неба во внутреннем дворе небоскреба в Макао.
Эти красивые кадры были сделаны 32-летним Ли Мамфордом (Lee Mumford), британским пилотом, который живет в Гонконге. Он соединил свои увлечения фотографией, путешествиями и авиацией. Ли объехал все континенты, делая потрясающие аэроснимки с помощью дрона.
Профессия пилота дала Мамфорду возможность увидеть самые удивительные места нашей планеты. Азия очаровала фотографа архитектурой, и он сконцентрировался на этой теме, делая уникальные кадры с необычных ракурсов.
Два теннисных корта между роскошными апартаментами Richland Gardens в Гонконге.
Изумрудные сады рядом с тусклой трассой в Сингапуре.
Потрясающий круглый жилой блок Hakka Homes в Фуцзянь Тулоу, Китай.
Впечатляющие огни небоскреба Hopewell Centre, Гонконг.
Яркие фонари улицы Темпл-Стрит в Гонконге.
Прекрасный восход над горизонтом в Гонконге.
Фонарь на углу тихой и уютной улочки в Японии.
Изгибы и повороты улиц мегаполиса с высоты птичьего полета, Гонконг.
Городские улицы, Макао.
Азиатская архитектура играет такими же контрастами, как и жизнь в этих странах. Новые технологии и древние традиции, небоскребы головокружительной высоты и средневековые дворцы утонченной красоты: все впечатляет и увлекает с первого взгляда. Не зря говорят, что XXI век - это век Азии, ведь именно здесь происходит переход из прошлого в будущее.