Неповторимая атмосфера удивительной азиатской архитектуры (Фото)

1 Потрясающая азиатская архитектура: от средневековых японских замков до небоскребов Азия удивляет своими контрастами, в том числе и в архитектуре. На фоне высоченных современных высотных строений величественно стоят древние замки, и творческий взгляд художника не может упустить такую игру контрастов. Британский фотограф запечатлел неповторимую атмосферу Гонконга, которую создают его здания. Потрясающая архитектура азиатских мегаполисов попала в объектив британского фотографа. На ярких снимках есть и "организованный хаос" Гонконга с высоты птичьего полета, и впечатляющие здания Сингапура.

2 Фрагмент неба во внутреннем дворе небоскреба в Макао. Эти красивые кадры были сделаны 32-летним Ли Мамфордом (Lee Mumford), британским пилотом, который живет в Гонконге. Он соединил свои увлечения фотографией, путешествиями и авиацией. Ли объехал все континенты, делая потрясающие аэроснимки с помощью дрона. Профессия пилота дала Мамфорду возможность увидеть самые удивительные места нашей планеты. Азия очаровала фотографа архитектурой, и он сконцентрировался на этой теме, делая уникальные кадры с необычных ракурсов.

3 Два теннисных корта между роскошными апартаментами Richland Gardens в Гонконге.

4 Изумрудные сады рядом с тусклой трассой в Сингапуре.

5 Потрясающий круглый жилой блок Hakka Homes в Фуцзянь Тулоу, Китай.

6 Впечатляющие огни небоскреба Hopewell Centre, Гонконг.

7 Яркие фонари улицы Темпл-Стрит в Гонконге.

8 Прекрасный восход над горизонтом в Гонконге.

9 Фонарь на углу тихой и уютной улочки в Японии.

10 Изгибы и повороты улиц мегаполиса с высоты птичьего полета, Гонконг.