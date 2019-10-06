Лунный посевной календарь с 7 октября по 13 октября 2019 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 7 октября по 13 октября 2019 года

7 Октября 2019, Понедельник 9 лунный день: Растущая луна. Перекапывайте землю на освободившихся грядках. Удобряйте минералкой.

Народная примета на день: Феклы заревницы (зарева от осенних огней - выжигается сухая трава). Начинают по утрам молотить хлеб. Топится печь в овине для сушки снопов. Последний день сбора царя грибов - боровика. С Феклы Заревницы дни быстро убегают, ночи темнеют, а зори становятся багряными. 'День убегает лошадиным скоком'. Много желудей на дубе - к теплой зиме и плодородному (хлебному) лету.

8 Октября 2019, Вторник 10 лунный день: Растущая луна. Проведите санитарную обрезку фруктовых деревьев и кустарников.

Народная примета на день: День Сергия Радонежского. На Сергия капусту рубят. Если первый снег на Сергия, то зима установится на Михайлов день (21 ноября). Первый снег упал на мокрую землю - останется, на сухую - скоро сойдет. Если хорошая погода, то стоять ей целых три недели.

9 Октября 2019, Среда 11 лунный день: Растущая луна. Закладывайте овощи на хранение. Снимайте зимние яблоки и груши.

10 Октября 2019, Четверг 12 лунный день: Растущая луна. Урожай не собирайте. Разрешены только поливы и подкормки минералкой.

Народная примета на день: Савватий Соловецкий. Савватий Пчельник, Савватий Пчеловод. Заканчивается уборка ульев в омшаники.

11 Октября 2019, Пятница 13 лунный день: Растущая луна. Варите варенья консервируйте, делайте заготовки на зиму.

Народная примета на день: День Ильи Муромца. Былинный герой почитается как народный заступник.

12 Октября 2019, Суббота 14 лунный день: Растущая луна. Высевайте однолетние цветы, делайте подзимние посевы.

Народная примета на день: Печальница Маремьяна, выткана из тумана (сырые туманы - мороки - висят).

13 Октября 2019, Воскресенье 15 лунный день: Полнолуние. Неблагоприятный для садово-огородных работ день.

Народная примета на день: Григорий. На Григория крестьяне обновляли свои постели, жгли старую солому из подушек и матрасов, набивали их новой.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.