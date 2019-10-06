Лунный посевной календарь с 7 октября по 13 октября 2019 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Лунный посевной календарь дачника с 7 октября по 13 октября 2019 года
7 Октября 2019, Понедельник 9 лунный день: Растущая луна. Перекапывайте землю на освободившихся грядках. Удобряйте минералкой.
8 Октября 2019, Вторник 10 лунный день: Растущая луна. Проведите санитарную обрезку фруктовых деревьев и кустарников.
9 Октября 2019, Среда 11 лунный день: Растущая луна. Закладывайте овощи на хранение. Снимайте зимние яблоки и груши.
10 Октября 2019, Четверг 12 лунный день: Растущая луна. Урожай не собирайте. Разрешены только поливы и подкормки минералкой.
11 Октября 2019, Пятница 13 лунный день: Растущая луна. Варите варенья консервируйте, делайте заготовки на зиму.
12 Октября 2019, Суббота 14 лунный день: Растущая луна. Высевайте однолетние цветы, делайте подзимние посевы.
13 Октября 2019, Воскресенье 15 лунный день: Полнолуние. Неблагоприятный для садово-огородных работ день.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.