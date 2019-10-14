Самые распространенные ошибки, которые мы допускаем при уборке

Мойте окна в солнечную погоду
Солнце нагревает окна очень быстро, и любой очиститель для окон засыхает, что приводит к разводам. Подождите с уборкой, пока прямой солнечный свет не уйдет с ваших окон.
Используете лимон на мраморных или известняковых поверхностях
Часто лимоны используют в качестве чистящих средств для всевозможных поверхностей. Но лимонная кислота может сделать тусклыми ваши столешницы или пол. Используйте специальные моющие средства, которые предназначены для определенных видов поверхностей.
Растираете пятно на ковре
Если вы пролили вино, сок или другой напиток, то растирая пятно, вы сделаете только хуже. Это также приведет к тому, что волокна ткани раскроются и станут грубыми. Вместо этого необходимо взять полотенце и надавливающими движениями убрать пятно.
Не очищаете губку
Губка, которой вы моете посуду, впитывает жир с поверхностей, и ее невозможно промыть водой. Промывайте губку с мылом каждый раз после использования и меняйте ее каждые 2 недели.
Опрыскиваете поверхности "дополнительным" очистителем
Вы, наверное, думаете, что "дополнительное" чистящее средство сделает вашу поверхность суперчистой? На самом же деле происходит обратный эффект - остается осадок, так как поверхность уже чистая и средству не приходится удалять грязь.
Проводите уборку голыми руками
Ваша кожа впитывает любое вещество, которое на нее попадает. Даже средства с натуральными компонентами могут иссушить ваши руки. Работайте в резиновых перчатках, лучше с подкладкой из хлопка.
Помещаете влажные щетки в держатели
Бактерии очень любят влагу, поэтому очень важно, чтобы щетка полностью высохла. Если у вас нет времени, то оставьте щетку по крайней мере на 10 минут на сухой поверхности.
Распрыскиваете моющее средство непосредственно на поверхность
Наименее эффективный и безопасный способ - распылять моющее средство на поверхность, особенно электрических приборов. Распылите средство на сухую ткань, а затем протрите поверхность. И используйте дополнительную тряпочку (без средства), чтобы вытереть излишки жидкости. Для очистки многих поверхностей (нержавеющая сталь, стекло и дерево) рекомендуется применять именно этот метод. Исключениями могут быть только те средства, у которых данный способ распыления рекомендован в инструкциях и только на определенных покрытиях.
Протираете поверхности методом "из стороны в сторону"
Когда вы совершаете движения в виде буквы S или Z, вы перемещаете грязь с одной стороны на другую. Протирайте поверхность небольшими круговыми движениями.
Используете слишком много средства для смягчения тканей
Использование большего количества продукта, чем рекомендовано производителем, приведет к обратному эффекту - ваше белье станет жестким, колючим или жирным, а полотенца потеряют способность впитывать.
Забываете про пульт от телевизора
На пультах скапливается огромное количество микробов, поэтому не забывайте протирать пульт дезинфицирующей тряпкой 1 раз в неделю.
Смешиваете чистящие средства
Никогда не смешивайте отбеливатель с любым другим очистителем. Добавление в отбеливатель уксуса, аммиака или спирта может вызвать опасную химическую реакцию, в результате чего вы можете отравиться вредными парами, а также получить раздражение кожи и глаз.