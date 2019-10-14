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Самые распространенные ошибки, которые мы допускаем при уборке

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Самые распространенные ошибки, которые мы допускаем при уборке
17:25 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com

Небольшие ошибки при уборке могут свести ваши усилия на нет и даже создать еще больший беспорядок.

  • 1

    Мойте окна в солнечную погоду

    Солнце нагревает окна очень быстро, и любой очиститель для окон засыхает, что приводит к разводам. Подождите с уборкой, пока прямой солнечный свет не уйдет с ваших окон.

  • 2

    Используете лимон на мраморных или известняковых поверхностях

    Часто лимоны используют в качестве чистящих средств для всевозможных поверхностей. Но лимонная кислота может сделать тусклыми ваши столешницы или пол. Используйте специальные моющие средства, которые предназначены для определенных видов поверхностей.

  • 3

    Растираете пятно на ковре

    Если вы пролили вино, сок или другой напиток, то растирая пятно, вы сделаете только хуже. Это также приведет к тому, что волокна ткани раскроются и станут грубыми. Вместо этого необходимо взять полотенце и надавливающими движениями убрать пятно.

  • 4

    Не очищаете губку

    Губка, которой вы моете посуду, впитывает жир с поверхностей, и ее невозможно промыть водой. Промывайте губку с мылом каждый раз после использования и меняйте ее каждые 2 недели.

  • 5

    Опрыскиваете поверхности "дополнительным" очистителем

    Вы, наверное, думаете, что "дополнительное" чистящее средство сделает вашу поверхность суперчистой? На самом же деле происходит обратный эффект - остается осадок, так как поверхность уже чистая и средству не приходится удалять грязь.

  • 6

    Проводите уборку голыми руками

    Ваша кожа впитывает любое вещество, которое на нее попадает. Даже средства с натуральными компонентами могут иссушить ваши руки. Работайте в резиновых перчатках, лучше с подкладкой из хлопка.

  • 7

    Помещаете влажные щетки в держатели

    Бактерии очень любят влагу, поэтому очень важно, чтобы щетка полностью высохла. Если у вас нет времени, то оставьте щетку по крайней мере на 10 минут на сухой поверхности.

  • 8

    Распрыскиваете моющее средство непосредственно на поверхность

    Наименее эффективный и безопасный способ - распылять моющее средство на поверхность, особенно электрических приборов. Распылите средство на сухую ткань, а затем протрите поверхность. И используйте дополнительную тряпочку (без средства), чтобы вытереть излишки жидкости. Для очистки многих поверхностей (нержавеющая сталь, стекло и дерево) рекомендуется применять именно этот метод. Исключениями могут быть только те средства, у которых данный способ распыления рекомендован в инструкциях и только на определенных покрытиях.

  • 9

    Протираете поверхности методом "из стороны в сторону"

    Когда вы совершаете движения в виде буквы S или Z, вы перемещаете грязь с одной стороны на другую. Протирайте поверхность небольшими круговыми движениями.

  • 10

    Используете слишком много средства для смягчения тканей

    Использование большего количества продукта, чем рекомендовано производителем, приведет к обратному эффекту - ваше белье станет жестким, колючим или жирным, а полотенца потеряют способность впитывать.

  • 11

    Забываете про пульт от телевизора

    На пультах скапливается огромное количество микробов, поэтому не забывайте протирать пульт дезинфицирующей тряпкой 1 раз в неделю.

  • 12

    Смешиваете чистящие средства

    Никогда не смешивайте отбеливатель с любым другим очистителем. Добавление в отбеливатель уксуса, аммиака или спирта может вызвать опасную химическую реакцию, в результате чего вы можете отравиться вредными парами, а также получить раздражение кожи и глаз.

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