Полезные "штучки" для вашего гардероба, которые можно купить на AliExpress (Фото)

Вешалки для одежды
Вешалки - самая банальная, но в то же время самая необходимая вещь для вашего шкафа. С их помощью можно легко определить место как для летних платьев, так и для зимних курток. Приятным бонусом станет то, что эти вешалки универсальны (подходят для взрослой и для детской одежды) и сделаны из натурального материала. К тому же, не может не порадовать их бюджетная цена - всего 42 рубля за штуку.
Ящичек с разделителем для нижнего белья
Добиться идеального порядка в нижнем белье и носках поможет этот удобный ящичек с разделителями, в котором также можно хранить различные бытовые мелочи. Один такой контейнер разделен на пять отсеков. Вы можете приобрести столько ящичков, сколько вам нужно. А если взять ящики разных цветов, то получится создать яркий и оригинальный акцент в комоде.
Многоярусная вешалка
Отличным приобретением для гардеробной станет эта удобная многоярусная вешалка, на которую можно разместить сразу несколько вещей. Варианты расположения других вешалок вы регулируете сами - они могут быть установлены горизонтально (тогда будет удобно передвигать сразу группу вещей) или вертикально (это идеальный вариант для любителей рубашек и пиджаков).
Доска для складывания одежды
Все, кто видели "Теорию большого взрыва" и то, как умело Шелдон Купер складывает свои вещи при помощи специальной доски, хоть раз мечтали о таком же гаджете. К счастью, сейчас благодаря интернету все мечты быстро становятся реальностью - приобрести доску для складывания вещей можно на AliExpress за 500-800 рублей (зависит от размера).
Вешалка для хранения сумочек и шарфов
Ваши сумочки и шарфы тоже должны знать свое место! А идеальным местом для них станет вращающаяся вешалка, на которой можно располагать сразу несколько аксессуаров. Очень актуально для тех, кто привык бросать сумки, где придется, а затем жаловаться на их испорченный вид.
Органайзер для рубашек
Еще один лайфхак для любителей рубашек: храните свои вещи в удобном органайзере-блокноте, и тогда они всегда будут выглядеть как новенькие и не будут требовать частой глажки. В нем также можно хранить футболки, майки и поло. Главное преимущество такого органайзера - компактность. Он легко помещается даже в небольшом рюкзаке, поэтому его можно брать с собой в дорогу.
Перегородки для полок
Если у вас настолько широкие полки в шкафу, что туда без проблем помещаются несколько стопок вещей, приобретите специальные перегородки для полок, которые сделают гардероб намного аккуратнее. Это прозрачные, но надежные устройства просто крепятся на основную полку. Благодаря им у вас получается не один большой, а несколько маленьких отсеков для одежды, что очень удобно и практично.