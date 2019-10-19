Полезные "штучки" для вашего гардероба, которые можно купить на AliExpress (Фото)

1 Вешалки для одежды Вешалки - самая банальная, но в то же время самая необходимая вещь для вашего шкафа. С их помощью можно легко определить место как для летних платьев, так и для зимних курток. Приятным бонусом станет то, что эти вешалки универсальны (подходят для взрослой и для детской одежды) и сделаны из натурального материала. К тому же, не может не порадовать их бюджетная цена - всего 42 рубля за штуку.

2 Ящичек с разделителем для нижнего белья Добиться идеального порядка в нижнем белье и носках поможет этот удобный ящичек с разделителями, в котором также можно хранить различные бытовые мелочи. Один такой контейнер разделен на пять отсеков. Вы можете приобрести столько ящичков, сколько вам нужно. А если взять ящики разных цветов, то получится создать яркий и оригинальный акцент в комоде.

3 Многоярусная вешалка Отличным приобретением для гардеробной станет эта удобная многоярусная вешалка, на которую можно разместить сразу несколько вещей. Варианты расположения других вешалок вы регулируете сами - они могут быть установлены горизонтально (тогда будет удобно передвигать сразу группу вещей) или вертикально (это идеальный вариант для любителей рубашек и пиджаков).

4 Доска для складывания одежды Все, кто видели "Теорию большого взрыва" и то, как умело Шелдон Купер складывает свои вещи при помощи специальной доски, хоть раз мечтали о таком же гаджете. К счастью, сейчас благодаря интернету все мечты быстро становятся реальностью - приобрести доску для складывания вещей можно на AliExpress за 500-800 рублей (зависит от размера).

5 Вешалка для хранения сумочек и шарфов Ваши сумочки и шарфы тоже должны знать свое место! А идеальным местом для них станет вращающаяся вешалка, на которой можно располагать сразу несколько аксессуаров. Очень актуально для тех, кто привык бросать сумки, где придется, а затем жаловаться на их испорченный вид.

6 Органайзер для рубашек Еще один лайфхак для любителей рубашек: храните свои вещи в удобном органайзере-блокноте, и тогда они всегда будут выглядеть как новенькие и не будут требовать частой глажки. В нем также можно хранить футболки, майки и поло. Главное преимущество такого органайзера - компактность. Он легко помещается даже в небольшом рюкзаке, поэтому его можно брать с собой в дорогу.