Стильная вещь или невероятный дискомфорт: тренды, которые должны остаться в прошлом (Фото)

1 Предлагаем ознакомиться с несколькими модными тенденциями, которые на фотографиях выглядят идеально, а на деле оказываются неудобными ни в уборке, ни в эксплуатации. В преддверии ремонта мы просматриваем огромное количество журналов, ищем изображения в интернете, в надежде найти дизайн, который покорит наше сердце. И когда находится "тот самый" интерьер, мысли о сложности его воплощения и дальнейшей эксплуатации напрочь вылетают из нашей головы. А ведь иногда декораторы своими идеями, пускай даже очень красивыми и оригинальными, обрекают нас на настоящее мучение, так как нам приходится с этим жить. Предлагаем вашему вниманию 6 самых неудобных интерьерных решений, которые, как минимум, будут раздражать, а, как максимум, приведут к повторному ремонту. Стеклянные раковины в форме чаши Стеклянные раковины в форме чаши неудобные. Да, это красиво, стильно, можно и оригинально. Но в тот же момент такая сантехника на деле оказывается сущим адом. Раковины приходится мыть и приводить в порядок после каждого использования. Причем это касается не только внутренней части, но и внешней, а также места под ней, так как брызги постоянно стекают по стенкам на пол. Кроме того, вам постоянно нужно будет следить за напором воды, ведь если он будет слишком сильным, то брызги разлетятся по всей комнате. Еще один минус - сложности, которые возникнут у детей в процессе эксплуатации раковины, так как она для них слишком высокая. Есть два варианта решения проблемы: либо покупать специальный стульчик, на который ребенку придется каждый раз становиться, чтобы помыть руки, либо устанавливать ее ниже, но тогда дискомфорт будут испытывать уже родители.

2 Отдельностоящие ванны на ножках В таких ваннах можно купаться только сидя. Когда мы видим такие ванны на фотографиях, то в голове появляется лишь одна мысль: "Хочу!" Да, не спорим, они действительно выглядят роскошно, дорого и элегантно. Но многие не учитывают тот факт, что ванную такого типа нельзя устанавливать в маленькой комнате, она требует большой площади. Второй "камень преткновения" - уход. За счет того, что у таких экземпляров зачастую не пористая поверхность, а глянцевая, чтобы привести ее в порядок нужно покупать специальные средства. К тому же зачастую присутствуют высокие бортики и из ванны тяжело вылезать. Мыться так же неудобно, ведь приходится делать это сидя. А чтобы принять душ, нужно будет покупать специальную круговую шторку, которая предотвратит появление большого количество луж на полу в комнате.

3 Открытые полки На открытых полках и посуде скапливается много пыли. По информации, этот тренд последний лет активно используется многими дизайнерами. С одной стороны, такая актуальность и востребованность открытых полок понятна - они выглядят легко, изящно, не загромождают пространство и занимают минимум места в отличие от тех же навесных шкафчиков. А когда мы видим красивые фотографии с аккуратно расставленной посудой и милыми аксессуарами, то никаких сомнений не остается. Однако мы не учитываем один момент - чтобы добиться идеального снимка, декораторы и дизайнеры 10 раз переставляют тарелки, банки, чашки с места на места и лишь после того, как достигают высокого результата, загружают эти фотографии в сеть. На деле же все гораздо прозаичнее. Размещая открытые полки на стенах городской квартиры, хозяйки подписывают себе приговор, так как на посуде и на самих полках постоянно будет скапливаться пыль. Это значит, что вам придется каждый день снимать тарелки, протирать полки, перемывать посуду и заново расставлять ее. Обратите внимание: Если вы все-таки решились приобрести данную деталь интерьера, ни в коем случае не вешайте ее над плитой. В этом случае она будет покрываться не просто пылью, а липким и жирным слоем, который практически невозможно отмыть обычной губкой.

4 Мойка перед окном Окно постоянно будет в каплях и разводах. Как часто мы, разговаривая с подругами, слышим фразу: "Я мечтаю о мойке возле окна. Это так здорово, мыть посуду и любоваться пейзажами". Безусловно, это приятно, так как вы получаете не только эстетическое наслаждение, но и улучшаете настроение, любуясь природой. Да и посуда в этом случае моется гораздо быстрее и не воспринимается как сущее наказание. Но, как обычно, есть нюанс. Чем ближе раковина будет располагаться к окну, тем больше на нем появится разводов, капель и потеков от воды, которой вы моете посуду. Их возникновения не удастся избежать, а поэтому к ежедневному списку дел можно будет смело добавить пункт о протирании окна. К сожалению.

5 Стены, покрытые грифельной краской Если раньше в моде были обычные грифельные доски, которые чаще всего использовали для декора кухни, то сейчас дизайнеры пошли еще дальше и начали предлагать владельцам квартир красить стены грифельной краской. С первого взгляда такая идея кажется удачной - можно написать на стене все, что угодно, а потом в любой момент стереть надпись. Но вот когда вы захотите сделать новый ремонт и обновить интерьер комнаты, то столкнетесь с существенной проблемой. Дело в том, что такой вид краски очень сложно перекрасить в другой цвет. Это как из брюнетки делать блондинку - долго, дорого и отрицательно сказывается на здоровье волос (в нашем случае - стены). И если говорить начистоту, то на поверхностях, покрытых грифельной краской, неудобно писать, а надписи получаются нечеткими. Поэтому, если вы надеялись, что эффект будет как при работе со школьной доской, то вынуждены вас разочаровать - не будет.