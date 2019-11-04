Скачать
Понедельник, 04.11.2019
Зеркаль о требовании вернуть захваченные корабли: Украина обращалась к РФ семь раз
Зеркаль о требовании вернуть захваченные корабли: Украина обращалась к РФ семь раз
Зеленский одобрил закон о судебной реформе: что изменится
Зеленский одобрил закон о судебной реформе: что изменится
Зрелище, кровь, восторг: в Харькове ярко отгремел WWFC 16 (Фото, Видео)
Зрелище, кровь, восторг: в Харькове ярко отгремел WWFC 16 (Фото, Видео)
Украинский фильм стал лауреатом престижной немецкой премии
Украинский фильм стал лауреатом престижной немецкой премии

С наступлением осени дачный сезон не заканчивается: что нужно сделать до морозов

Смотрите фото (8)
С наступлением осени дачный сезон не заканчивается: что нужно сделать до морозов
17:21 Сегодня Телеграф 6cotok.org Фото: pixabay.com

Семь вещей, которые вы должны сделать с растениями до наступления мороза

  • 1

    Выкопайте овощи и цветы

    Клубневые и луковичные цветы (например, георгины, гладиолусы) и огородные культуры необходимо выкопать до наступления первых заморозков. В противном случае декоративные растения погибнут, а корнеплоды станут невкусными.

  • 2

     Обрежьте сухие побеги

    Осенью нужно удалить все отмершие, засохшие, больные и поврежденные насекомыми части растений. Культуры должны зимовать только со здоровыми побегами. В конце сентября – начале октября также рекомендуется обрезать соцветия древовидной и метельчатой гортензии.

  • 3

    Утеплите корни

    Несмотря на то, что корневая система растений располагается под землей, корни теплолюбивых культур могут подмерзнуть. Поэтому на зиму их нужно защитить от холода с помощью мульчирующего материала: коры деревьев, соломы, торфа, опилок, сухих листьев и др. В обязательном порядке мульчируют посаженные осенью луковичные.

  • 4

    Укройте растения

    Многие культуры боятся мороза, холодного и порывистого ветра. Поэтому их надземную часть следует укутать спанбондом или другим материалом.

    Так, от мороза могут сильно пострадать и даже погибнуть молодые хвойные и плодовые деревья, популярные многолетние цветы.

  • 5

    Насытьте почву влагой

    Многолетники зимой могут замерзнуть не только из-за низкой температуры воздуха. Также причиной гибели растений может стать недостаток влаги, поскольку обезвоженные культуры не могут противостоять неблагоприятным погодным условиям.

    Для благополучной зимовки плодовые и декоративные деревья, а также ягодные кустарники осенью нужно обильно полить, чтобы почва под ними пропиталась влагой на глубину около 30 см. Тогда растения смогут в течение зимы постепенно впитывать воду из грунта. А слой мульчи, которой вы утеплите корни, поможет сохранить влагу в почве до самой весны.

  • 6

    Скосите траву

    На высоких стеблях травянистых растений могут поселиться грибки, которые вызывают опасные для многих культур болезни. Возбудители этих недугов отлично переносят зиму и весной могут перекочевать на пустившиеся в рост растения. Чтобы этого не произошло, всю траву на участке нужно скосить перед наступлением морозов (обычно в конце октября – начале ноября), сгрести в кучу вместе с сухими листьями и удалить с участка, чтобы эти растительные остатки не гнили там.

  • 7

    Посейте подзимние культуры

    Осенью можно посеять морковь, лук репчатый, мяту перечную, пастернак, петрушку, редис, шпинат, укроп, свеклу столовую, а также однолетние цветы: астру, календулу, мак, васильки.

    В разные регионы похолодания приходят в разное время. Поэтому следите за прогнозом погоды, чтобы успеть подготовить свои культуры к зиме до наступления мороза.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Дом, Сад, Огород, Работы на огороде, Осенние работы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ирина Луценко написала заявление о прекращении полномочий депутата
02 Гороскоп на завтра, 4 ноября 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 4 ноября – Казанская Божья Матерь
04 Чемпионский ужин: Усик показал, как набирает вес (Фото)
05 В Украине прогнозируют мощное землетрясение: где и когда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Погода на зиму 2020: синоптик удивил прогнозом
Погода на зиму 2020: синоптик удивил прогнозом
Мать Екатерины Гандзюк сделала важное заявление
Мать Екатерины Гандзюк сделала важное заявление
Президент назначил нового главу Черкасской ОГА
Президент назначил нового главу Черкасской ОГА
Лучшая российская певица: MARUV попала в новый скандал
Лучшая российская певица: MARUV попала в новый скандал
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь