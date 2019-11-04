С наступлением осени дачный сезон не заканчивается: что нужно сделать до морозов

Выкопайте овощи и цветы
Клубневые и луковичные цветы (например, георгины, гладиолусы) и огородные культуры необходимо выкопать до наступления первых заморозков. В противном случае декоративные растения погибнут, а корнеплоды станут невкусными.
Обрежьте сухие побеги
Осенью нужно удалить все отмершие, засохшие, больные и поврежденные насекомыми части растений. Культуры должны зимовать только со здоровыми побегами. В конце сентября – начале октября также рекомендуется обрезать соцветия древовидной и метельчатой гортензии.
Утеплите корни
Несмотря на то, что корневая система растений располагается под землей, корни теплолюбивых культур могут подмерзнуть. Поэтому на зиму их нужно защитить от холода с помощью мульчирующего материала: коры деревьев, соломы, торфа, опилок, сухих листьев и др. В обязательном порядке мульчируют посаженные осенью луковичные.
Укройте растения
Многие культуры боятся мороза, холодного и порывистого ветра. Поэтому их надземную часть следует укутать спанбондом или другим материалом.
Так, от мороза могут сильно пострадать и даже погибнуть молодые хвойные и плодовые деревья, популярные многолетние цветы.
Насытьте почву влагой
Многолетники зимой могут замерзнуть не только из-за низкой температуры воздуха. Также причиной гибели растений может стать недостаток влаги, поскольку обезвоженные культуры не могут противостоять неблагоприятным погодным условиям.
Для благополучной зимовки плодовые и декоративные деревья, а также ягодные кустарники осенью нужно обильно полить, чтобы почва под ними пропиталась влагой на глубину около 30 см. Тогда растения смогут в течение зимы постепенно впитывать воду из грунта. А слой мульчи, которой вы утеплите корни, поможет сохранить влагу в почве до самой весны.
Скосите траву
На высоких стеблях травянистых растений могут поселиться грибки, которые вызывают опасные для многих культур болезни. Возбудители этих недугов отлично переносят зиму и весной могут перекочевать на пустившиеся в рост растения. Чтобы этого не произошло, всю траву на участке нужно скосить перед наступлением морозов (обычно в конце октября – начале ноября), сгрести в кучу вместе с сухими листьями и удалить с участка, чтобы эти растительные остатки не гнили там.
Посейте подзимние культуры
Осенью можно посеять морковь, лук репчатый, мяту перечную, пастернак, петрушку, редис, шпинат, укроп, свеклу столовую, а также однолетние цветы: астру, календулу, мак, васильки.
В разные регионы похолодания приходят в разное время. Поэтому следите за прогнозом погоды, чтобы успеть подготовить свои культуры к зиме до наступления мороза.