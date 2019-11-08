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Способны ли комнатные растения очистить воздух в доме?

Способны ли комнатные растения очистить воздух в доме?
05:29 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Комнатные растения не улучшают воздух в помещении.

Способности горшечных растений очищать и обогащать кислородом воздух в комнате оказались сильно преувеличены: обычная вентиляция справляется с этим намного успешнее.

Трудно сказать, откуда взялось распространенное представление о том, что комнатные растения улучшают состав воздуха в помещении. Заметный вклад в его популяризацию внесли сообщения NASA: в 1980-х агентство вело поиск средств для очистки атмосферы на борту космической станции и после опытов признало растения вполне подходящими для этого.

Однако ученые из Дрексельского университета замечают, что опыты NASA — как и многие другие аналогичные работы — были поставлены в лабораторных условиях, в небольших герметичных контейнерах, которые не слишком точно имитируют реальные условия.

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"Как правило, горшок ставят в запаянную емкость, содержащую кубометр воздуха или даже меньше, — объясняет Майкл Уэринг (Michael Waring). — В него впрыскивают целевое летучее вещество и следят за его концентрацией в течение какого-то времени". В статье, опубликованной в Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, Уэринг и Брайан Каммингс (Bryan Cummings) пересматривают десятки таких работ, проведенных за последние 30 лет. Используя их данные, ученые подсчитывали эффективность растений по показателю "интенсивности подачи чистого воздуха" (Clean air delivery rate, CADR).

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Ученые заключают, что естественные токи воздуха, а тем более активное проветривание помещения выводят из него летучие вещества на порядки эффективнее комнатных растений. Вместо того чтобы дожидаться, пока они очистят воздух, проще и надежнее открыть форточку. По оценкам Уэринга и Камиингса, пара распахнутых окон работает с такой эффективностью, как если бы на каждом квадратном метре дома или офиса стояла сотня — или даже тысяча — цветков в горшках.

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Воздух, Чистота, Вентиляция, Комнатные растения.
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