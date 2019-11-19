Лучшие идеи, которые помогут увеличить потенциал самых маленьких пространств К сожалению, подавляющее большинство наших сограждан не понаслышке знает, как это - жить в крошечном пространстве. В маленьких квартирах особо-то и не разгуляешься, задумывая ремонт. Однако, мы подобрали 16 классных идей, которые помогут увеличить потенциал самых маленьких пространств.