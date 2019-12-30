Не только стильно, но и полезно: эти предметы сделают ваш дом более привлекательным (Фото)

1 Постельное белье и домашний текстиль из натуральных тканей Синтетические ткани ярче, меньше линяют и легко стираются. Ухаживать за ними часто проще. Вот только ваша кожа будет намного более благодарна за постель из хлопка и льна без добавок. Синтетические ткани часто имеют токсичные пропитки, особенно если речь идет о скатертях, шторах и другом текстиле, который не предполагает частого контакта с кожей.

2 Цвета мебели и стен любимых оттенков улучшат настроение Давно не секрет, что психология влияет на сложные биохимические процессы организма. Избегайте раздражающих и угнетающих психику оттенков. Обязательно избавьтесь от предметов мебели и вещей, которые вызывают у вас негативные ассоциации, даже если они представляют объективную ценность.

3 Приобретите качественную систему очистки воздуха Дыхание чистым воздухом предотвращает множество болезней. Не зря все санатории и лечебницы строят вдали от городского смога. В условиях обычной квартиры настоящим спасением может стать качественная сплит-система. Большинство современных приборов работают бесшумно и имеют приятный дизайн.

4 Качественный матрас обеспечит здоровый сон Отдайте предпочтение натуральным материалам, которые не только обеспечат вам отличную осанку, но и не принесут вреда коже. Выбирайте матрасы без огнестойкой пропитки, ведь последние содержат множество токсичных веществ.

5 Вернитесь к старой доброй чугунной сковородке Удобство тефлоновых сковород позволило им практически полностью вытеснить старую посуду. Однако, антипригарное покрытие считается опасным для человека.

6 Приобретите соляную лампу Еще не так давно, такие светильники считались диковинкой. Но благодаря своей пользе лампы стали очень популярны. Частички соли нагреваясь ионизируют воздух, усиливая доступ кислорода к клеткам мозга.

7 Купите деревянные приборы для кухни Пластик и недорогой металл, скорее всего, принесут вам больше вреда, чем пользы. Отдайте предпочтение органическим товарам, например продукции из бамбука. Использовать такую утварь удобно, и на кухне она смотрится отлично.

8 Организуйте по всему дому островки зелени Комнатные растения очищают воздух и выделяют кислород. Выбирайте те, что отличаются меньшей аллергенностью и неприхотливы в уходе. Так вам не придется тратить слишком много сил на поддержание домашнего сада в отличном состоянии, а он будет работать на ваше здоровье.