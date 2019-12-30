Не только стильно, но и полезно: эти предметы сделают ваш дом более привлекательным (Фото)

Постельное белье и домашний текстиль из натуральных тканей
Синтетические ткани ярче, меньше линяют и легко стираются. Ухаживать за ними часто проще. Вот только ваша кожа будет намного более благодарна за постель из хлопка и льна без добавок. Синтетические ткани часто имеют токсичные пропитки, особенно если речь идет о скатертях, шторах и другом текстиле, который не предполагает частого контакта с кожей.
Цвета мебели и стен любимых оттенков улучшат настроение
Давно не секрет, что психология влияет на сложные биохимические процессы организма. Избегайте раздражающих и угнетающих психику оттенков. Обязательно избавьтесь от предметов мебели и вещей, которые вызывают у вас негативные ассоциации, даже если они представляют объективную ценность.
Приобретите качественную систему очистки воздуха
Дыхание чистым воздухом предотвращает множество болезней. Не зря все санатории и лечебницы строят вдали от городского смога. В условиях обычной квартиры настоящим спасением может стать качественная сплит-система. Большинство современных приборов работают бесшумно и имеют приятный дизайн.
Качественный матрас обеспечит здоровый сон
Отдайте предпочтение натуральным материалам, которые не только обеспечат вам отличную осанку, но и не принесут вреда коже. Выбирайте матрасы без огнестойкой пропитки, ведь последние содержат множество токсичных веществ.
Вернитесь к старой доброй чугунной сковородке
Удобство тефлоновых сковород позволило им практически полностью вытеснить старую посуду. Однако, антипригарное покрытие считается опасным для человека.
Приобретите соляную лампу
Еще не так давно, такие светильники считались диковинкой. Но благодаря своей пользе лампы стали очень популярны. Частички соли нагреваясь ионизируют воздух, усиливая доступ кислорода к клеткам мозга.
Купите деревянные приборы для кухни
Пластик и недорогой металл, скорее всего, принесут вам больше вреда, чем пользы. Отдайте предпочтение органическим товарам, например продукции из бамбука. Использовать такую утварь удобно, и на кухне она смотрится отлично.
Организуйте по всему дому островки зелени
Комнатные растения очищают воздух и выделяют кислород. Выбирайте те, что отличаются меньшей аллергенностью и неприхотливы в уходе. Так вам не придется тратить слишком много сил на поддержание домашнего сада в отличном состоянии, а он будет работать на ваше здоровье.
Не заходите в комнату в уличной обуви
Казалось бы — элементарное правило, но многие периодически его нарушают. Даже иногда заходя в комнату не разуваясь, вы рискуете занести в жилое пространство не только вредные бактерии, но и химические вещества, которые в избытке покрывают городские улицы. Ходите в тапочках и не пренебрегайте влажной уборкой.