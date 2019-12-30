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Не только стильно, но и полезно: эти предметы сделают ваш дом более привлекательным (Фото)

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Не только стильно, но и полезно: эти предметы сделают ваш дом более привлекательным (Фото)
15:42 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com

Выбирая обстановку, ориентируйтесь не только на дизайн, но и на функциональность вещи, и сможете значительно сэкономить на лекарствах.

  • 1

    Постельное белье и домашний текстиль из натуральных тканей

    Синтетические ткани ярче, меньше линяют и легко стираются. Ухаживать за ними часто проще. Вот только ваша кожа будет намного более благодарна за постель из хлопка и льна без добавок. Синтетические ткани часто имеют токсичные пропитки, особенно если речь идет о скатертях, шторах и другом текстиле, который не предполагает частого контакта с кожей.

  • 2

    Цвета мебели и стен любимых оттенков улучшат настроение

    Давно не секрет, что психология влияет на сложные биохимические процессы организма. Избегайте раздражающих и угнетающих психику оттенков. Обязательно избавьтесь от предметов мебели и вещей, которые вызывают у вас негативные ассоциации, даже если они представляют объективную ценность.

  • 3

    Приобретите качественную систему очистки воздуха

    Дыхание чистым воздухом предотвращает множество болезней. Не зря все санатории и лечебницы строят вдали от городского смога. В условиях обычной квартиры настоящим спасением может стать качественная сплит-система. Большинство современных приборов работают бесшумно и имеют приятный дизайн.

  • 4

    Качественный матрас обеспечит здоровый сон

    Отдайте предпочтение натуральным материалам, которые не только обеспечат вам отличную осанку, но и не принесут вреда коже. Выбирайте матрасы без огнестойкой пропитки, ведь последние содержат множество токсичных веществ.

  • 5

    Вернитесь к старой доброй чугунной сковородке

    Удобство тефлоновых сковород позволило им практически полностью вытеснить старую посуду. Однако, антипригарное покрытие считается опасным для человека.

  • 6

    Приобретите соляную лампу

    Еще не так давно, такие светильники считались диковинкой. Но благодаря своей пользе лампы стали очень популярны. Частички соли нагреваясь ионизируют воздух, усиливая доступ кислорода к клеткам мозга.

  • 7

    Купите деревянные приборы для кухни

    Пластик и недорогой металл, скорее всего, принесут вам больше вреда, чем пользы. Отдайте предпочтение органическим товарам, например продукции из бамбука. Использовать такую утварь удобно, и на кухне она смотрится отлично.

  • 8

    Организуйте по всему дому островки зелени

    Комнатные растения очищают воздух и выделяют кислород. Выбирайте те, что отличаются меньшей аллергенностью и неприхотливы в уходе. Так вам не придется тратить слишком много сил на поддержание домашнего сада в отличном состоянии, а он будет работать на ваше здоровье.

  • 9

    Не заходите в комнату в уличной обуви

    Казалось бы — элементарное правило, но многие периодически его нарушают. Даже иногда заходя в комнату не разуваясь, вы рискуете занести в жилое пространство не только вредные бактерии, но и химические вещества, которые в избытке покрывают городские улицы. Ходите в тапочках и не пренебрегайте влажной уборкой.

Зеленые экстремалы: самые неприхотливые комнатные растения

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