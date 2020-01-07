Маленькая квартира не приговор: идеи, которые стоит взять на заметку

1 Один большой диван Не стоит мудрить и изощряться, выбирая мягкую мебель для маленькой гостиной. Для такой комнаты идеальным решением станет большой угловой диван. Но не переборщите с габаритами, предмет должен быть большой, но пропорциональный габаритам комнаты. Что касается сборного комплекта из нескольких маленьких диванчиков или кресел, то в случае с ограниченным пространством, от такого решения лучше отказаться. Посадочных мест меньше, а площади они занимают больше.

2 Функциональная мебель Редакция рекомендует всем владельцам маленьких квартир обратить внимание на многофункциональную мебель. Благо на современном рынке такой предостаточно. Все, начиная от простых табуретов с подъемными сиденьями, заканчивая сложными конструкциями, состоящими из дивана, кровати и полочек, - будет уместно и актуально в маленьких апартаментах. Если вам не по душе слишком сложные механизмы, обратите внимания на простые предметы мебели с дополнительными функциями. Например, на столики со встроенными системами хранения, диваны с вместительными ящиками под сиденьями, а также комплекты складной мебели.

3 Зонирование Маленькие квартиры с открытой планировкой выглядят намного просторнее, чем классические варианты с таким же метражом. Кроме того квартиры-студии сейчас на волне популярности и пользуются спросом у молодых людей. Однако, пожив в такой квартире некоторое время, становится понятно, что приватности все же не хватает. Одна из самых распространенных проблем звуки и запахи, доносящиеся с кухни в гостиную и наоборот. Тут на помощь приходят разнообразные средства для зонирования. На фото выше, как раз пример грамотного разделения кухни и гостиной, где на границе помещений установлена высокая барная стойка, а над ней закреплены роллеты. Опускаясь до уровня столешницы они создают эффект полноценной стены.

4 ТВ-зона Владельцы маленьких квартир часто совершают одну и ту же ошибку - оставляют стену с телевизором пустой. Якобы системы хранения и предметы декора отвлекают внимание от экрана и делают это место перегруженным. Однако, если заполнить эту зону грамотно, никакого перегруза не произойдет. Под телевизором можно разместить узкую полку открытого или закрытого типа, а сверху закрепить лаконичный шкафчик или еще несколько полок. Если выбираете открытые системы, сохраняйте порядок в вещах, которые вы храните на них.

5 Мини-стол Даже, если места совсем в обрез, не лишайте себя обеденной зоны. Специально для таких случаев, есть компактные столы, которые устанавливаются вплотную к стене или раскладные, которые крепятся прямо к ней. Также, современные столики могут скрываться в конструкции кухонного гарнитура. Такие эргономичные системы помогут не только сэкономить место, но и сделают жилое пространство значительно комфортнее.

6 Шторы В случаях с маленькими комнатами, редакция рекомендует отказаться от тяжелых занавесок и тяжелых декоративных конструкций из штор. В некоторых случаях, стилисты вообще советуют вообще отказаться от штор. Если такой вариант вас никак не устраивает, выбирайте легкие светлые занавески из натуральной ткани или римские шторы.

7 Подвесные системы Хранить разнообразные мелкие вещи можно не только в шкафчиках и на полках. Рейлинги - это один из возможных вариантов подвесного хранения. Одна или несколько штанг, закрепленных на стене, сделает пространство не только более функциональным, но и привнесет динамики. Кстати, рейлинги хороши тем, что они универсальны и одинаково хорошо смотрятся и на кухне, и в ванне, и в спальне. Также стоит обратить внимание на доски-пегборды. Такие можно разместить в прихожей, в гостиной или в спальне.

8 Торцы шкафчиков Чаще всего мы храним вещи внутри шкафов и на полках, игнорируя при этом боковые стенки и дверцы шкафов. В принципе, если квартира достаточно просторная и места для хранения хватает, стенки шкафов можно и не использовать. А вот владельцам крохотных помещений стоит все же присмотреться к подобным методам хранения.