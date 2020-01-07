Маленькая квартира не приговор: идеи, которые стоит взять на заметку

Один большой диван
Не стоит мудрить и изощряться, выбирая мягкую мебель для маленькой гостиной. Для такой комнаты идеальным решением станет большой угловой диван. Но не переборщите с габаритами, предмет должен быть большой, но пропорциональный габаритам комнаты. Что касается сборного комплекта из нескольких маленьких диванчиков или кресел, то в случае с ограниченным пространством, от такого решения лучше отказаться. Посадочных мест меньше, а площади они занимают больше.
Функциональная мебель
Редакция рекомендует всем владельцам маленьких квартир обратить внимание на многофункциональную мебель. Благо на современном рынке такой предостаточно. Все, начиная от простых табуретов с подъемными сиденьями, заканчивая сложными конструкциями, состоящими из дивана, кровати и полочек, - будет уместно и актуально в маленьких апартаментах. Если вам не по душе слишком сложные механизмы, обратите внимания на простые предметы мебели с дополнительными функциями. Например, на столики со встроенными системами хранения, диваны с вместительными ящиками под сиденьями, а также комплекты складной мебели.
Зонирование
Маленькие квартиры с открытой планировкой выглядят намного просторнее, чем классические варианты с таким же метражом. Кроме того квартиры-студии сейчас на волне популярности и пользуются спросом у молодых людей. Однако, пожив в такой квартире некоторое время, становится понятно, что приватности все же не хватает. Одна из самых распространенных проблем звуки и запахи, доносящиеся с кухни в гостиную и наоборот. Тут на помощь приходят разнообразные средства для зонирования. На фото выше, как раз пример грамотного разделения кухни и гостиной, где на границе помещений установлена высокая барная стойка, а над ней закреплены роллеты. Опускаясь до уровня столешницы они создают эффект полноценной стены.
ТВ-зона
Владельцы маленьких квартир часто совершают одну и ту же ошибку - оставляют стену с телевизором пустой. Якобы системы хранения и предметы декора отвлекают внимание от экрана и делают это место перегруженным. Однако, если заполнить эту зону грамотно, никакого перегруза не произойдет. Под телевизором можно разместить узкую полку открытого или закрытого типа, а сверху закрепить лаконичный шкафчик или еще несколько полок. Если выбираете открытые системы, сохраняйте порядок в вещах, которые вы храните на них.
Мини-стол
Даже, если места совсем в обрез, не лишайте себя обеденной зоны. Специально для таких случаев, есть компактные столы, которые устанавливаются вплотную к стене или раскладные, которые крепятся прямо к ней. Также, современные столики могут скрываться в конструкции кухонного гарнитура. Такие эргономичные системы помогут не только сэкономить место, но и сделают жилое пространство значительно комфортнее.
Шторы
В случаях с маленькими комнатами, редакция рекомендует отказаться от тяжелых занавесок и тяжелых декоративных конструкций из штор. В некоторых случаях, стилисты вообще советуют вообще отказаться от штор. Если такой вариант вас никак не устраивает, выбирайте легкие светлые занавески из натуральной ткани или римские шторы.
Подвесные системы
Хранить разнообразные мелкие вещи можно не только в шкафчиках и на полках. Рейлинги - это один из возможных вариантов подвесного хранения. Одна или несколько штанг, закрепленных на стене, сделает пространство не только более функциональным, но и привнесет динамики. Кстати, рейлинги хороши тем, что они универсальны и одинаково хорошо смотрятся и на кухне, и в ванне, и в спальне. Также стоит обратить внимание на доски-пегборды. Такие можно разместить в прихожей, в гостиной или в спальне.
Торцы шкафчиков
Чаще всего мы храним вещи внутри шкафов и на полках, игнорируя при этом боковые стенки и дверцы шкафов. В принципе, если квартира достаточно просторная и места для хранения хватает, стенки шкафов можно и не использовать. А вот владельцам крохотных помещений стоит все же присмотреться к подобным методам хранения.
Разделение
Если в вашем распоряжении всего одна комната, ее, несомненно, придется делить на зоны. Сейчас для этого есть масса ресурсов: раздвижные системы, мобильные перегородки, ширмы, стеллажи и шторы. По мнению дизайнеров, самыми эргономичными и функциональными являются стеллажи. Кроме массивных конструкций можно использовать разные цвета отделки и специальное освещение. Также не забывайте про модульную мебель. С ее помощью зоны можно сделать трансформируемыми и более функциональными.