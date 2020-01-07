Комната без окон: ТОП-3 идеи, которые помогут сделать помещение светлее и уютнее (Фото)

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Отсутствие естественного света лишает его пространства и воздуха. Но эксперты по интерьерам уверены, что, зная некоторые профессиональные хитрости дизайнеров, можно исправить ситуацию и преобразить любое помещение без окон.

Делайте ставку на светлые оттенки

В помещении без окон все должно компенсировать отсутствие естественного освещения: от ковриков до принтов. Прежде всего, обратите внимание на широкие поверхности. Все стены в комнате покрасьте только в теплые цвета: белый, оранжевый, бежевый и т.д. Мебель тоже выбирайте в светлых тонах, так как темные придадут помещению мрачности и угрюмости. Чтобы комната визуально воспринималась более яркой, позаботьтесь, чтобы обивка на стульях и креслах, а также рисунки на других поверхностях были соответственно живыми и красочными. Напольное покрытие (линолеум, ковры, плитка) тоже должно соответствовать общему светлому ансамблю.