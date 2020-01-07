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Комната без окон: ТОП-3 идеи, которые помогут сделать помещение светлее и уютнее (Фото)

Смотрите фото (4)
Комната без окон: ТОП-3 идеи, которые помогут сделать помещение светлее и уютнее (Фото)
17:13 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Помещение, где нет окон, казалось бы, обречено быть темным и мрачным.

  • 1

    Отсутствие естественного света лишает его пространства и воздуха. Но эксперты по интерьерам уверены, что, зная некоторые профессиональные хитрости дизайнеров, можно исправить ситуацию и преобразить любое помещение без окон.

    Делайте ставку на светлые оттенки

    В помещении без окон все должно компенсировать отсутствие естественного освещения: от ковриков до принтов. Прежде всего, обратите внимание на широкие поверхности. Все стены в комнате покрасьте только в теплые цвета: белый, оранжевый, бежевый и т.д. Мебель тоже выбирайте в светлых тонах, так как темные придадут помещению мрачности и угрюмости. Чтобы комната визуально воспринималась более яркой, позаботьтесь, чтобы обивка на стульях и креслах, а также рисунки на других поверхностях были соответственно живыми и красочными. Напольное покрытие (линолеум, ковры, плитка) тоже должно соответствовать общему светлому ансамблю.

  • 2

    Создавайте контрасты

    Чтобы подчеркнуть яркие оттенки и рисунки на стенах и прочих поверхностях, создайте контраст за счет сочетания темных акцентов и светлых тонов. К примеру, очень эффектно подчеркнет теплый цвет потолка темная окантовка или же темный корпус мебели выразительно будет смотреться с яркой обивкой и т.д.

  • 3

    Не скупитесь на освещение

    Выбирая источники света для комнаты без окон, избегайте свисающих с потолка светильников и люстр – они визуально делают комнату меньше, занимая лишнее пространство. Для таких помещений лучше всего подойдут встроенные в потолок софиты. Чтобы сделать комнату еще более светлой, разместите дополнительные осветительные приборы: торшеры, бра, настольные лампы по всему помещению. Используйте не привычные флюоресцентные лампы, а полного спектра, которые имитируют солнечный свет. Также дизайнеры интерьеров советуют расширить пространство в комнатах без окон за счет зеркал и сноса ненужных перегородок и колон. Вдохнуть в такие помещения жизнь помогут комнатные растения, не требующие солнечного света. В остальном же – все зависит от вашего чувства стиля и фантазии, которые помогут создать желаемый уют и комфорт.

Маленькая квартира не приговор: идеи, которые стоит взять на заметку

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Интерьер, Окна, Дизайн, Без окон, Дизайнерские идеи.
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