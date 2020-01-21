ТОП-8 опасных вещей, которые могут подстерегать нас дома

1 Медики рекомендуют не расслабляться, ведь даже в современной городской квартире нас подстерегает множество опасных факторов. Одни из них могут просто испортить настроение и вызвать недомогание, а другие способны серьезно пошатнуть здоровье и даже отправить нас на больничную койку. Повышенная влажность В жилом помещении воздух всегда содержит определенный процент влаги. Это неизбежно - источниками влажности становятся ванные комнаты и санузлы, кухни, вазоны с цветами, аквариумы и, наконец, сами люди, испаряющие жидкость через поверхность тела. Вам может казаться, что воздух в квартире сухой и что необходимо его увлажнять, но это окажется ошибкой и приведет лишь к сырости. Повышенная влажность опасна тем, что она вызывает рост плесневых грибков. Вы можете не видеть этих коварных обитателей вашего жилища, так как они предпочитают укромные места, но это не значит, что их нет и что они не начали подрывать ваше здоровье. Опасна не сама плесень, а ее невидимые споры. Они витают в воздухе, попадая в организм через дыхательные пути и вызывая насморк, кашель, кожные реакции и даже приступы астмы.

2 Забитая пылью вентиляция Обычно в вентиляционные каналы у нас принято заглядывать во время ремонта. А ведь именно в этих местах таится серьезный источник опасности, в виде килограммов бытовой и уличной пыли. Если не проводить регулярную чистку вентиляции, то эта система не только бесполезна, но и опасна для обитателей квартиры или дома. Бактерии, вирусы, споры грибков, пылевые клещи - все это в изобилии содержится в комках пыли, скопившихся в вентканалах. Не менее опасны и кондиционеры - влажная среда внутренних блоков отлично подходит для размножения бактерий. Некоторые их виды, например, печально известная Legionella, могут вызывать тяжелые формы пневмонии с вероятным летальным исходом.

3 Домашние любимцы в постели Некоторые владельцы кошек и собак разрешают своим питомцам нежиться на кровати и даже спать вместе с ними. Этого делать ни в коем случае нельзя. Во-первых, даже самое чистое домашнее животное неизбежно принесет в постель грязь на лапах. А во-вторых, с любимым псом или котом на кровать попадет шерсть и, возможно, паразиты, о присутствии которых у Мурзика или Шарика вы можете и не подозревать.

4 Редкие уборки Многие уверены, что одной влажной уборки в неделю вполне достаточно, но это не так. Пыль - сильный аллерген и чем больше ее накапливается в вашем жилище, тем она более опасна. Ученые установили, что домашняя пыль на 35% состоит из частиц минерального происхождения, на 12% из текстильных и бумажных волокон, на 19% из клеток кожи, на 7% из цветочной пыльцы, на 3% из сажи. Еще 24% идентифицировать не удалось несмотря на все достижения науки. Как мы видим, ассортимент аллергенов в обычной пыли достаточно велик и найдется раздражающий компонент для каждого. Поэтому если вы не можете проводить полную влажную уборку жилья чаще, чем раз в неделю, хотя бы раз в 2-3 дня вытирайте пыль с мебели и собирайте ее пылесосом.

5 Смена постельного белья Постельное белье может таить в себе опасность, даже если на нем не отдыхают домашние питомцы. В ткани постели скапливаются болезнетворные бактерии, вирусы и споры плесневых грибков. Это идеальное место для жизни и размножения пылевых клещей, продукты жизнедеятельности которых вызывают аллергические реакции и угнетают иммунитет. Смена постельного белья должна проводиться не реже раза в неделю в теплое время года и как минимум дважды в месяц зимой. Влажная постель благоприятствует развитию бактерий и клещей, поэтому ее необходимо тщательно просушивать.

6 Небезопасные моющие средства Эксперты утверждают, что экономить на моющих средствах нельзя. Сомнительная бытовая химия от неизвестных производителей - это рулетка, ставкой в которой может оказаться ваше здоровье. Компоненты дешевых моющих средств могут вызывать аллергические реакции, кожные заболевания и даже рак. Особенно опасны продукты, выпускающиеся в форме спреев и пульверизаторов. При распылении опасным веществам проще попасть на слизистые оболочки и в дыхательные пути.

7 Вы не отодвигаете мебель Если ваши уборки проходят без отодвигания предметов обстановки, то толку от них совсем немного. В щелях между мебелью и полом или стенами скапливается огромное количество пыли, а кроме этого часто обнаруживаются очаги плесени. Многие испытывают настоящий шок, отодвинув от стены шкаф или диван.