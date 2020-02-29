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Как приготовить стимулятор роста семян из сока алоэ: пошаговая инструкция

Как приготовить стимулятор роста семян из сока алоэ: пошаговая инструкция
20:22 Сегодня Телеграф www.dacha6.ru Фото: pixabay.com

Говоря о предпосевной подготовке семян, часто упоминают такой процесс, как замачивание в стимуляторах роста.

Если специализированного препарата (стимулятора) под рукой нет, чаще всего советуют использовать для этих целей сок алоэ.

Для новичков подобная прописная истина может оказаться не совсем понятной, ведь обычно упускаются уточняющие детали: сколько листьев алоэ нужно сорвать, разбавлять ли сок и если да, в какой именно пропорции. На самом деле, нюансов гораздо больше.

Сегодня мы пробуем восполнить данный информационный пробел и расписать все более подробно, прямо по пунктам:

1. Лучше всего использовать алоэ, возраст которого превышает 3 года.

2. За 10 дней до предполагаемой обрезки нескольких листьев поливы следует прекратить. Это увеличит концентрацию биоактивных веществ в мякоти.

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3. Аккуратно срежьте несколько нижних сочных листочков как можно ближе к стеблю чистым острым ножом. Желательно, чтобы они были полностью здоровыми и зелеными, а не пожелтевшими и подсохшими, которыми гораздо легче пожертвовать в первую очередь.

4. Положите их в чистый целлофановый пакет из-под хлеба и уберите в дверцу холодильника. Там они будут настаиваться, а биологические вещества внутри них – активироваться.

5. Через 1,5 - 2 недели из отлежавшихся в холоде листов следует отжать сок. Для этого листья нужно перемолоть в кашицу в блендере, мясорубке или чеснокодавилке (по кусочкам). Получившуюся смесь хорошенько отожмите и процедите через марлю.

6. Семена положите в импровизированный марлевый мешочек и погрузите его в раствор примерно на 1 сутки (томаты держат около 18 часов, а свеклу, наоборот, чуть больше обычного срока).

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7. После замачивания семена помещают в чистый полиэтиленовый пакет и убирают в теплое место для более быстрого проращивания.

Если с описанной выше подготовкой времени возиться нет, аккуратно срежьте один из листов алоэ, сделайте в нем длинный продольный надрез и положите в него семена, подготовленные для проращивания. Когда семена наклюнутся, приступайте к их посадке без предварительного промывания, прямо с остатками сока алоэ.

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Советы, Растение, Алоэ, Сок алоэ, Стимулятор роста.
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