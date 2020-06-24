Скачать
Среда, 24.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 23 июня: Коронавирус, ВНО и ГИА 2020, последствия дождей в Украине
Итоги дня 23 июня: Коронавирус, ВНО и ГИА 2020, последствия дождей в Украине
Дожди не отступают: в Украине прогнозируют грозы и шквальный ветер, на западе - сильные ливни
Дожди не отступают: в Украине прогнозируют грозы и шквальный ветер
Сегодня определится соперник Динамо в финале Кубка Украины
Сегодня определится соперник Динамо в финале Кубка Украины
День Варнавы: народные приметы и запреты 24 июня
День Варнавы: народные приметы и запреты 24 июня

Обычная vs надувная кровать: у кого значительное преимущество

Обычная vs надувная кровать: у кого значительное преимущество
Обновлено 08:25 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
В наше время уже никого не удивишь надувной кроватью. Ее используют во время приезда гостей или на даче. Надувные ложа комплектуются насосом, который помогает накачать изделие буквально за считанные минуты. Надувная кровать есть почти в каждой семье.

Сегодня мы постараемся разобраться, какой тип надувной кровати подходит для стационарного использования. Может ли это надувное изделие стать полноценной заменой стационарной кровати?

Чем лучше надувная кровать?

Многие люди стали задумываться о том, чтоб заменить громоздкую и дорогую стандартную кровать на удобную и легкую надувную модель. Оправдано ли такое решение? Да! Но только если ответственно подойти к выбору.

Многие современные надувные кровати имеют встроенную уникальную систему поддержки, которая обеспечивает практичный, здоровый и комфортный сон. Здесь принцип выбора прост – чем больше воздушных камер, тем удобнее будет кровать. Модель, оснащенная системой поддержки в виде цилиндрических конусов, считается ортопедической и одной из лучших.

Следует отметить, что несмотря на конструктивное решение, надувные кровати характеризуются удобством в использовании. Это обусловлено позой человека во время сна, которая при отдыхе на надувном изделии будет максимально естественной.

Лишними не будут: полезные органайзеры для дома

Конструктивные особенности надувных кроватей

Перед тем, как заменить стационарную кровать, стоит понять принципы устройства надувной. Любая надувная кровать являет собой бескаркасный предмет мебели, устроенный из:

  • Внешней эластичной оболочки;
  • Внутренних воздушных камер;
  • Продольных или поперечных перегородок;
  • Клапанов для сдувания и накачивания;
  • Встроенного насоса (в некоторых моделях).

Задача внешней оболочки – придание формы изделию. Важно, чтобы оболочка имела слегка шероховатое покрытие, тогда постельное белье не будет соскальзывать на пол. Воздушные камеры устройства при наполнении их воздухом расширяются, растягивая оболочку до заданной формы. Камер может быть от двух до шести штук. Если сравнить кровать с надувным матрасом, последние имеют только чаще только одну воздушную камеру.

Быстро и качественно: как научиться убирать квартиру за полчаса

Перегородки надувных кроватей расположены внутри. Они имеют форму цилиндров или плоских ромбов. При накачивании они занимают вертикальное или наоборот – горизонтальное положение. Их задача – придание изделию жесткости и устойчивости. Это именно они поддерживают тело человека во время сна, не позволяя спине сильно прогибаться.

Что же касается матрасов, редко какие из них имеют такие вставки, разве что дорогостоящие модели. Именно поэтому использовать вместо стандартных кроватей надувные матрасы мы бы не рекомендовали.

Можно ли использовать надувную кровать вместо стационарной?

Многие люди уже так делают, что является рациональным и правильным решением. Современные надувные кровати часто даже превосходят стационарные по своей функциональности и удобству.

Благодаря встроенной системе поддержки, которую мы описали выше, такая кровать гарантирует вам спокойный и главное – здоровый сон. Правильное положение позвоночника во время отдыха избавит вас от ощущения усталости и разбитости по утрам. Если вас беспокоят боли в спине – выбирайте только ортопедические модели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Советы, Дом, Кровать, Спальня.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Любимый летний салат оказался опасен: чем вредно сочетание огурцов и помидоров
02 Корниенко отреагировал на запись разговора с Арахамией и рассказал об отношениях внутри фракции
03 Разумков: Пока рано говорить о повышении зарплат депутатам
04 Майк Тайсон показал свою скорость (Видео)
05 Разумков: в Раде COVID-19 переболело 15-17 нардепов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Премьер Шмыгаль летит на Прикарпатье из-за наводнений
Премьер Шмыгаль летит на Прикарпатье из-за наводнений
Угрозы никуда не делись: Столтенберг назвал основные вызовы для НАТО
Угрозы никуда не делись: Столтенберг назвал основные вызовы для НАТО
Болтон: Трамп пытался использовать власти Украины
Болтон: Трамп пытался использовать власти Украины
Рецепт дня: вкуснейший рыбный пирог
Рецепт дня: вкуснейший рыбный пирог
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь