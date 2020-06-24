Обычная vs надувная кровать: у кого значительное преимущество

В наше время уже никого не удивишь надувной кроватью. Ее используют во время приезда гостей или на даче. Надувные ложа комплектуются насосом, который помогает накачать изделие буквально за считанные минуты. Надувная кровать есть почти в каждой семье.

Сегодня мы постараемся разобраться, какой тип надувной кровати подходит для стационарного использования. Может ли это надувное изделие стать полноценной заменой стационарной кровати?

Чем лучше надувная кровать?

Многие люди стали задумываться о том, чтоб заменить громоздкую и дорогую стандартную кровать на удобную и легкую надувную модель. Оправдано ли такое решение? Да! Но только если ответственно подойти к выбору.

Многие современные надувные кровати имеют встроенную уникальную систему поддержки, которая обеспечивает практичный, здоровый и комфортный сон. Здесь принцип выбора прост – чем больше воздушных камер, тем удобнее будет кровать. Модель, оснащенная системой поддержки в виде цилиндрических конусов, считается ортопедической и одной из лучших.

Следует отметить, что несмотря на конструктивное решение, надувные кровати характеризуются удобством в использовании. Это обусловлено позой человека во время сна, которая при отдыхе на надувном изделии будет максимально естественной.

Конструктивные особенности надувных кроватей

Перед тем, как заменить стационарную кровать, стоит понять принципы устройства надувной. Любая надувная кровать являет собой бескаркасный предмет мебели, устроенный из:

Внешней эластичной оболочки;

Внутренних воздушных камер;

Продольных или поперечных перегородок;

Клапанов для сдувания и накачивания;

Встроенного насоса (в некоторых моделях).

Задача внешней оболочки – придание формы изделию. Важно, чтобы оболочка имела слегка шероховатое покрытие, тогда постельное белье не будет соскальзывать на пол. Воздушные камеры устройства при наполнении их воздухом расширяются, растягивая оболочку до заданной формы. Камер может быть от двух до шести штук. Если сравнить кровать с надувным матрасом, последние имеют только чаще только одну воздушную камеру.

Перегородки надувных кроватей расположены внутри. Они имеют форму цилиндров или плоских ромбов. При накачивании они занимают вертикальное или наоборот – горизонтальное положение. Их задача – придание изделию жесткости и устойчивости. Это именно они поддерживают тело человека во время сна, не позволяя спине сильно прогибаться.

Что же касается матрасов, редко какие из них имеют такие вставки, разве что дорогостоящие модели. Именно поэтому использовать вместо стандартных кроватей надувные матрасы мы бы не рекомендовали.

Можно ли использовать надувную кровать вместо стационарной?

Многие люди уже так делают, что является рациональным и правильным решением. Современные надувные кровати часто даже превосходят стационарные по своей функциональности и удобству.

Благодаря встроенной системе поддержки, которую мы описали выше, такая кровать гарантирует вам спокойный и главное – здоровый сон. Правильное положение позвоночника во время отдыха избавит вас от ощущения усталости и разбитости по утрам. Если вас беспокоят боли в спине – выбирайте только ортопедические модели.