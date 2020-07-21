Орхидея отцвела, что делать дальше в домашних условиях

Эти цветы радуют своих владельцев необычным окрасом и приятным запахом, который растения проявляют в период цветения.

Этап цветения

Процесс цветения у орхидей, бесспорно, является самым красивым. Большинство начинающих садовников, покупая данное растение, просто не имея никакого представления как за ним ухаживать. Такое происходит из-за неотразимости орхидеи, так как в магазинах у них всегда прекрасный вид, но чтобы добиться такого же необходимо потратить много времени и сил.

Не все растения нормально поведут себя в домашних условиях. Но на орхидеи это не распространяется, более того вы сможете воспитать ваш цветок так что сами сможет определить когда ему надо будет цвести. Но у некоторых сортов растения период покоя начинается в зимнее и это у них заложено в генетическом коде.

Хотя такие сорта как Ванда и Фаленопсис могут цвести в разное время года, но они относятся к гибридным сортам цветка. Процесс ухода за цветком у неопытных может вызвать множества вопросов. В период цветения орхидея не такая привередливая как в период покоя. Так что для того чтобы ваше растение вновь хорошо расцвело необходимо хорошо за ним ухаживать. В противном случае от цветка останутся только воспоминания.

Общие требования в уходе за орхидеями

Освящение

Освещение в жизни цветка играет важную роль. Большое количество сортов цветка может раскрыться только под воздействием солнечных лучей. Самое главное необходимо контролировать солнечнее лучи, так как цветок может пострадать от прямого контакта с солнечными лучами.

Также существует несколько видов, которые отлично обходятся и без сильного освящения, им достаточно, что свет на них немного поступает. Прежде чем заранее обдумывать, где будет стоять ваше растение, для начала необходимо оценить время года и много других фактов. Например, летом солнечных лучей в избытке, а вот зимой все как раз наоборот. Поэтому лучше всего будет расположить ваше растение на юго-восточной стороне дома. В таких условиях орхидея будет радовать своим цветением каждый год.

Температура

В среднем температурные требования у орхидеи колеблется в пределах 23-28 градусов по Цельсию. В то же время для хорошего роста цветку необходима стимуляция в виде перепадов температуры воздуха на 5-7 градусов. Следовательно, в ночное время температура должна достигать отметки в 12-15 градусов Цельсия.

Если данный фактор не будет соблюден, ваш цветок будет крайне редко цвести. Так как все будет уходить на рост листьев. Также в зимнее время, когда у цветка процесс покоя для него нужна прохладная температура. Это необходимо для того чтобы цветок мог набрать сил и необходимых питательных элементов для этапа цветения.

Влажность

Данный цветок относиться к тропическому виду, из-за этого для орхидей одним из важных факторов является влажность в воздухе. Процент влаги в окружающей среде должен достигать от 50 до 80. Для того чтобы цветок нормально себя чувствовал, горшок необходимо установить на маленькую тарелочку, куда необходимо будет подливать воду. Так растение сможет само брать необходимое количество воды и у вас не будет страха, что вы зальете растение.

Также нужно регулярно опрыскивать растение, чтобы оно не начало засыхать. Не стоит забывать о главном правиле – корни растения не должны достигать воды в блюдце. Если это произойдет, тогда, скорее всего ваш цветок будет, испытывает переувлажнение и его корни начнут гнить. Из-за чего цветок может просто умереть.

Полив

В поливе нет ничего необычного. Все что необходимо знать это то, что нельзя давать земле пересохнуть и ни в коем случае не заливать цветок. На вид и на ощупь грунт должен быть слегка влажным, но ни как не сырым.

После того как цветок перейдет в стадию покоя и сбросит все свои цветы, необходимо уменьшить количество воды при поливе и регулярность самих поливов. Старайтесь не переусердствовать, это может привести к гибели растения.

Подкормка

Как и большинство растений, цветку необходимо дополнительное удобрение почвы. Для того чтобы растение чувствовало себя комфортно необходимо удобрять его не реже чем два раза в неделю. Также данную операцию нельзя проводить в период цветения орхидеи. Так как цветок очень привередлив, лучше всего покупать специальные удобрения для орхидей.

Период покоя

Когда растение сбросит все свои цветы, необходимо основательно проверить растение на наличие других возможных цветение. Так как такое случается часто, что орхидея вроде бы уже сбросила все бутоны, но на стеблях можно найти маленькие зачатки новых.

Не стоит их срезать, так как растение может дать новые цветы в течение нескольких недель или месяцев. Но если маленькие зачатки бутонов как-то повреждены или начинают засыхать их необходимо срочно отрезать. Такие ветки нужно срезать либо по основание стебля или по ближайшие «спящие точки» также их называют меристемы или почки.

В некоторых случаях старые почки могут расцвести, но это крайне редко, в большинстве случаев данное даже и не происходит. Так как ветка было уже повреждена. Но при этом растение борется за жизнь данных почек, и отправляет почти все необходимые питательные вещества. Но при этом данный процесс сильно тормозит дальнейшее развития цветка, так как все ресурсы были потрачены на старые ветки, а новым уже ничего не осталось.

Для хорошего развития растение необходимо пересаживать в период покоя. В данный период можно позаботиться о корнях цветка. Вам необходимо будет проверить их на наличие моха, засохших веток и гниющих. После того как вы удалите все лишнее от корня его можно будет садить в новый горшок. Также на период покоя за цветком надо продолжать ухаживать с теми же усилиями. Но вот полив и подкормку можно в несколько раз уменьшить. Так как цветку уже не нужно столько питательных веществ.

Если вы будете следовать всем необходимым правилам, ваше растение будет крепким и красивым, а возможно и даст новые ростки. Которые вы сможете пересадить и наслаждаться уже новой орхидеей. Здоровье вашего растения только в ваших руках.