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Ничуть не хуже покупных: как приготовить эфирное масло дома

Ничуть не хуже покупных: как приготовить эфирное масло дома
15:02 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Из разных частей растений готовят косметические масла с натуральным ароматом и целебными свойствами.

Масла из цветов готовят в период их максимального цветения. Лепестки собирают утром, после высыхания росы. Масла из корней растения делают осенью после хорошего вызревания сырья. Из ароматных, жгучих специй получают лечебные масла.

Узнайте, как сделать аналоги дорогих косметических продуктов дома.

Розовое масло

Лепестки роз измельчают и помещают в эмалированную емкость, заливают смесью воды с рафинированным оливковым маслом в пропорции 1:1. Лепестки должны покрыться жидкостью полностью.

Посуду помещают на небольшой нагрев для постепенного выпаривания. Готовность масла достигается после полного исчезновения воды. Оно питает и омолаживает кожу лица и тела, подходит для добавления в косметические продукты.

Использовать можно не только лепестки роз, но и цветочки или бутончики шиповника. Категорически не рекомендуется брать розы, которые подвергались обработке химикатами.

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Имбирное масло

Его используют для массажей, лечения растяжек и целлюлита, при бронхитах, втирают в больные суставы. Масло обезболивает, улучшает пищеварение, обеззараживает, тонизирует, ускоряет рост волос.

Кусочек свежего корня имбиря длиной 8-10 см нужно очистить и измельчить на терке, поместить в посуду из термостойкого стекла и залить стаканом оливкового масла. Нагреваем на водяной бане в течение часа, даем маслу остыть и процеживаем. Переливаем в стерильную сухую бутылочку.

Удобно готовить масло в мультиварке, установив температуру не выше 70-90 градусов.

Масло из острого перца

Такое масло находит применение при болях в суставах, для ускорения роста волос и в кулинарии.

Острый красный перец нужно вымыть, обсушить и перекрутить на мясорубке. При работе обязательно защищаем руки перчатками. Заливаем 1 часть перца 2 частями растительного масла. Оставляем в темном месте для настаивания на 7 дней. Вооружившись перчатками, процеживаем масло и отжимаем жмых.

Жмых в дальнейшем можно использовать для маринадов, заправок, аджики. Масло — для растирания суставов.

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Лавандовое масло

Универсальное масло из сухих цветков лаванды подходит для ухода за кожей, укрепляет ногти и волосы, обладает лечебными свойствами. Оно помогает бороться с бессонницей и головной болью, нормализует гормональный фон у женщин.

Стеклянную банку заполняем свежими цветами или цветами с веточками лаванды. Заливаем любым очищенным растительным маслом. Плотно укупориваем и помещаем в темное место. Настаиваем 1-2 месяца.

Сухие цветки лаванды заливают оливковым маслом в соотношении 1:2. Измельчают, взбивая блендером вместе с маслом. Помещают в посуду из темного стекла и отправляют на солнечное окно. В прохладную погоду масло раз в сутки опускают в емкость с водой, подогретой до 40 градусов. Настаивают от 1 до 1,5 месяцев.

Масло из бархатцев для хорошего зрения

Для приготовления масла используют цветки темного цвета, в которых много лютеина. Это средство помогает глазам, служит профилактикой катаракты и глаукомы.

Лепестками бархатцев заполняют стеклянную баночку. Растительное масло, лучше оливковое, слегка подогревают на водяной бане. Теплым маслом заливают цветы. После остывания укупоривают крышкой и настаивают в темном месте неделю.

Принимают по чайной утром или вечером. Можно таким маслом заправить утреннюю порцию салата.

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Красота, Масло, Уход, Эфирное масло.

Автор:

Телеграф
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