Скачать
Понедельник, 17.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский созвал заседание по Беларуси: События могут существенно повлиять на Украину
Зеленский созвал заседание по Беларуси: События могут существенно повлиять на Украину
Новые выборы в Беларуси: Лукашенко пошел на уступки и назвал условия
Новые выборы в Беларуси: Лукашенко пошел на уступки и назвал условия
Рональд Куман договорился с Барселоной
Рональд Куман договорился с Барселоной
Будет настоящая борьба: когда выйдет Суперсезон Топ-модели по-украински
Будет настоящая борьба: когда выйдет Суперсезон Топ-модели по-украински

Сладкий поцелуй: как ухаживать за губами в домашних условиях

Сладкий поцелуй: как ухаживать за губами в домашних условиях
Обновлено 18:35 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Сухие, потрескавшиеся губы - это неприятно, некрасиво, а иногда и больно. Тонкая кожа губ нуждается в особом уходе, но кое-что можно найти в арсенале домашних средств. Вот лучшие 4.

Причиной восприимчивости этой зоны является то, что кожа губ тонкая, не имеет подкожного жира и сальных желез. В результате, она теряет влагу быстрее, чем кожа в других частях тела, высыхает, становится менее упругой и рвется.

Лучшие домашние средства для ухода за губами

Мягких творог и мед

Домашнее средство против сухости губ - смесь творога и меда.

"Поскольку оба продукта обладают отличными свойствами: творог обеспечивает необходимую влажность и питательность, а мед содержит активные ингредиенты противодействующие воспалению", - пишет издание Focus.

Спасение или убийство: стоит ли мыть голову хозяйственным мылом

Пчелиный воск и оливковое масло

Эти два домашних средства менее заметны на губах - вы можете без колебаний ходить с ними по улице. Пчелиный воск и оливковое масло - жирные продукты, защищают кожу от высыхания. Это прекрасное питающее средство для ухода за губами.

Увлажнитель воздуха - предотвратить, а не лечить

Если у вас потрескавшиеся губы возникают в специфических условиях сухого воздуха, следует разобраться с климатом в помещении, использовать увлажнитель во время отопительного сезона.

Битва за красоту: самый лучший витамин для молодости и сияния кожи

Влага изнутри

Это звучит банально, но чтобы предотвратить высыхание кожи необходимо пить достаточно. Минимум 2-3 литра простой воды, минеральной воды или травяного чая. Страдающим от сухости губ, следует особенно прислушаться к совету.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Красота, Уход, Губы.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Других выборов не будет": Лукашенко на вертолете прилетел на завод, куда идут колонны протестующих (фото, видео)
02 В Барселоне всего пять "неприкасаемых" футболистов: список
03 Игроки Барселоны определились с главным тренером команды
04 "Собрал сегодня в центре Минска поляков и голландцев": Навальный потроллил Лукашенко
05 Протесты в Башкирии: защитники горы Куштау подрались с силовиками, около 50 задержанных (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Беларуси: сотрудники МИД присоединились к митингующим
Протесты в Беларуси: сотрудники МИД присоединились к митингующим
Протесты в Беларуси: все шахты &quot;Беларуськалия&quot; остановили свою работу
Протесты в Беларуси: шахты "Беларуськалия" остановили работу
Лукашенко о протестах: Наступил тот рубеж, если вы его переступите - господь с вами
Лукашенко о протестах: Наступил тот рубеж, если вы его переступите - господь с вами
Они предупреждали: протесты в Беларуси предсказали в &quot;Южном парке&quot; (Видео)
Протесты в Беларуси предсказали в "Южном парке" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь