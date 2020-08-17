Сладкий поцелуй: как ухаживать за губами в домашних условиях

Сухие, потрескавшиеся губы - это неприятно, некрасиво, а иногда и больно. Тонкая кожа губ нуждается в особом уходе, но кое-что можно найти в арсенале домашних средств. Вот лучшие 4.

Причиной восприимчивости этой зоны является то, что кожа губ тонкая, не имеет подкожного жира и сальных желез. В результате, она теряет влагу быстрее, чем кожа в других частях тела, высыхает, становится менее упругой и рвется.

Лучшие домашние средства для ухода за губами

Мягких творог и мед

Домашнее средство против сухости губ - смесь творога и меда.

"Поскольку оба продукта обладают отличными свойствами: творог обеспечивает необходимую влажность и питательность, а мед содержит активные ингредиенты противодействующие воспалению", - пишет издание Focus.

Пчелиный воск и оливковое масло

Эти два домашних средства менее заметны на губах - вы можете без колебаний ходить с ними по улице. Пчелиный воск и оливковое масло - жирные продукты, защищают кожу от высыхания. Это прекрасное питающее средство для ухода за губами.

Увлажнитель воздуха - предотвратить, а не лечить

Если у вас потрескавшиеся губы возникают в специфических условиях сухого воздуха, следует разобраться с климатом в помещении, использовать увлажнитель во время отопительного сезона.

Влага изнутри

Это звучит банально, но чтобы предотвратить высыхание кожи необходимо пить достаточно. Минимум 2-3 литра простой воды, минеральной воды или травяного чая. Страдающим от сухости губ, следует особенно прислушаться к совету.