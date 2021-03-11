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Из-за чего растет бюджет ремонта? 7 причин

Из-за чего растет бюджет ремонта? 7 причин
Обновлено 18:17 Сегодня Телеграф Фото: pexels

Почему смета ремонта, где все вами казалось бы предусмотрено, увеличивается в несколько раз?

Об этом рассказали на странице студии Full House Design в Инстаграме.

  • Замена окон.

На первый взгляд при приеме квартиры вам бывает сложно оценить состояние окон от застройщика, но если окна оказались не качественными, их необходимо заменить. Иначе в процессе вы столкнетесь с рядом проблем: потеря тепла, запотевание окон, сложности с установкой подоконника.

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  • Замена стяжки.

От качества стяжки зависит срок службы напольного покрытия. К сожалению, о перепадах или пустотах многие узнают уже на этапе укладки полов. Отсюда непредвиденные работы по выравниванию либо замене стяжки.

  • Утилизация строительного мусора.

Вывоз строительного мусора - это объемная часть бюджета при демонтажных работах. Почему-то не все это учитывают при расчете бюджета. Особенно этот фактор актуален для тех, кто приобретает вторичное жилье.

  • Выравнивание стен и углов.

В связи с перепадами и неровностями слой штукатурки может достигать от 5 до 7см, что значительно увеличивает бюджет самих черновых работ, так и расход материалов в процессе. Пренебрегать данным пунктом совершенно не позволительно, т.к. это усложнит процесс установки мебели, а так же отразится на качестве отделки.

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  • Замена коммуникаций.

Актуальный пункт для вторичного жилья, а так же при перепланировке СУ. Коммуникации подлежат обязательной замене, а уж сколько придется на это потратить, заранее просчитать затруднительно, пока не вскроют старые короба.

  • Подъем материалов.

Не стоит списывать со счетов эту статью расходов, ведь это существенно увеличивает суммы потраченные на сами материалы, плюс дополнительные траты на подъем дорогостоящих материалов и не стандартной мебели.

  • Дополнительный проект.

В процессе разработки проекта может потребоваться утверждение электропроекта, проект гидро- или шумоизоляции, перенос газа. Не стоит забывать и о проекте согласования перепланировки, который может потребовать управляющая компания.

 
 
 
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A post shared by Full House Design (@full_house_design)

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Недвижимость, Экономия, Ремонты.
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