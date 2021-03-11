Из-за чего растет бюджет ремонта? 7 причин

Почему смета ремонта, где все вами казалось бы предусмотрено, увеличивается в несколько раз?

Об этом рассказали на странице студии Full House Design в Инстаграме.

Замена окон.

На первый взгляд при приеме квартиры вам бывает сложно оценить состояние окон от застройщика, но если окна оказались не качественными, их необходимо заменить. Иначе в процессе вы столкнетесь с рядом проблем: потеря тепла, запотевание окон, сложности с установкой подоконника.

Замена стяжки.

От качества стяжки зависит срок службы напольного покрытия. К сожалению, о перепадах или пустотах многие узнают уже на этапе укладки полов. Отсюда непредвиденные работы по выравниванию либо замене стяжки.

Утилизация строительного мусора.

Вывоз строительного мусора - это объемная часть бюджета при демонтажных работах. Почему-то не все это учитывают при расчете бюджета. Особенно этот фактор актуален для тех, кто приобретает вторичное жилье.

Выравнивание стен и углов.

В связи с перепадами и неровностями слой штукатурки может достигать от 5 до 7см, что значительно увеличивает бюджет самих черновых работ, так и расход материалов в процессе. Пренебрегать данным пунктом совершенно не позволительно, т.к. это усложнит процесс установки мебели, а так же отразится на качестве отделки.

Замена коммуникаций.

Актуальный пункт для вторичного жилья, а так же при перепланировке СУ. Коммуникации подлежат обязательной замене, а уж сколько придется на это потратить, заранее просчитать затруднительно, пока не вскроют старые короба.

Подъем материалов.

Не стоит списывать со счетов эту статью расходов, ведь это существенно увеличивает суммы потраченные на сами материалы, плюс дополнительные траты на подъем дорогостоящих материалов и не стандартной мебели.

Дополнительный проект.

В процессе разработки проекта может потребоваться утверждение электропроекта, проект гидро- или шумоизоляции, перенос газа. Не стоит забывать и о проекте согласования перепланировки, который может потребовать управляющая компания.

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