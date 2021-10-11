Как объяснить ребенку, почему небо голубое, а облака на нем белого цвета

А ответ на банальный вопрос будет не таким уж и простым

Очень часто маленькие дети задают родителям вопрос: почему небо над головой голубого цвета, а облака по нему "плывут" белые? Родители и сами уже успели позабыть, почему оно все так устроено, именно поэтому "Телеграф" подготовил для таких случаев своего рода "шпаргалку".

А самое простое объяснение этих явлений предоставил радиоведущий и детский писатель Александр Толмачев.

Почему небо голубое?

Ответ на этот вопрос может показаться сложным, однако, если немного почитать об этом с ребенком — все станет на свои места.

Прежде всего необходимо объяснить, что лучи Солнца проникают сквозь воздушную оболочку Земли, которая называется атмосфера и так достигают земной поверхности. Уже в атмосфере лучи соединяются с воздухом, который хоть и выглядит прозрачным, но на самом деле таким не является.

Затем ребенку стоит рассказать, что воздух всегда содержит капельки водяного пара и частички пыли, и вот когда свет солнца встречается с этими маленькими частичками, они его отражают и рассеивают в разные стороны. Надо сказать, что цвет солнца состоит из семи цветов — красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового — и если соединить вместе лучики этих семи цветов, то мы получим белый солнечный лучик.

Так вот, из-за частичек внутри воздуха, сильнее всего рассеиваются именно синеватые лучи из этой семицветной смеси, поэтому земная атмосфера постоянно светится именно голубоватым цветом. А из космоса и Земли небо всегда нам кажется синим или голубым. Так что за голубоватый оттенок небосвода мы должны благодарить пыль и пар в атмосфере Земли.

Почему облака белые?

И на этот вопрос можно ответить ребенку довольно легко, если обладать следующей информацией:

Как объясняет Александр Толмачев, вода в морях и океанах постоянно нагревается солнечными лучами и испаряется. Водяной пар поднимается вверх и вот когда он поднимается на достаточно большую высоту, где воздух уже очень холодный, он вновь остывает и опять превращается в воду или в лед. И вот микроскопические кристаллики льда образуют известные нам белые облака.

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