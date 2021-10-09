Почему в доме нельзя держать треснувшее зеркало
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Во многих мировых культурах к использованию зеркал относятся с осторожностью
Есть вещи, которые притягивают негативную энергию словно магнит. Казалось бы, привычные предметы, но они могут быть причиной плохого самочувствия, настроения и постоянных неудач. Важно вовремя избавиться от таких вещей, чтобы они не разрушили вашу жизнь, а вот потеря из них, например ключей, несет в себе много угроз благополучию.
Разбитое зеркало является предметом, который ни в коем случае нельзя держать в доме. Издавна считается, что разбитое зеркало притягивает беду, оно искажает положительную энергию и преобразует ее в отрицательную.
Разбитое зеркало — плохой знак. Но что же говорят народные приметы по этому поводу?
- Разбить зеркало специально или в плохом настроении — к несчастью. Сколько обломков получится, столько лет не будет везти.
- Случайно разбитое зеркало — к переменам. Если обломков нечетное количество, следует ожидать свадьбы. Четное число предвещает смерть кого-то из близких.
- Упало и разбилось зеркало — признак, указывающий на энергетическую атаку, направленную на дом.
- Ребенок разбил зеркало — предупреждение о возможных опасностях. Ребенку ничего не угрожает, так как до 7 лет она находится под материнской защитой.
- Разбить чужое зеркало — знак несовместимости людей.
- Разбилось зеркало в машине — высокая вероятность аварии.
- Если маленькое зеркало разбилось на две половины, следует ожидать разлуки с близким человеком.
- Хранить в себя треснувшее зеркало — к болезням, слабости, несчастий.
- Смотреть в треснувшее зеркало — разбивать собственную душу на осколки, провоцируя проблемы физического и психического характера.
- Наступить на зеркало так, что оно треснуло, — плохой знак, предвещает слезы, горе и переживания.
Если ваше зеркало разбилось, немедленно выбросьте его, не держите такие вещи ни в доме, ни на даче, ни в косметичке, лучше обойтись совсем без зеркала. Особенно опасно, когда поврежденное зеркало висит у входной двери, поэтому не искушайте судьбу и вовремя избавляйтесь от опасных вещей в своем доме.
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