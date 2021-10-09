Укр

Почему в доме нельзя держать треснувшее зеркало

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Разбитое зеркало относится к тем вещам, которые не стоит хранить дома Новость обновлена 09 октября 2021, 15:22
Разбитое зеркало относится к тем вещам, которые не стоит хранить дома

Во многих мировых культурах к использованию зеркал относятся с осторожностью

Есть вещи, которые притягивают негативную энергию словно магнит. Казалось бы, привычные предметы, но они могут быть причиной плохого самочувствия, настроения и постоянных неудач. Важно вовремя избавиться от таких вещей, чтобы они не разрушили вашу жизнь, а вот потеря из них, например ключей, несет в себе много угроз благополучию.

Разбитое зеркало является предметом, который ни в коем случае нельзя держать в доме. Издавна считается, что разбитое зеркало притягивает беду, оно искажает положительную энергию и преобразует ее в отрицательную.

Разбитое зеркало — плохой знак. Но что же говорят народные приметы по этому поводу?

  1. Разбить зеркало специально или в плохом настроении — к несчастью. Сколько обломков получится, столько лет не будет везти.
  2. Случайно разбитое зеркало — к переменам. Если обломков нечетное количество, следует ожидать свадьбы. Четное число предвещает смерть кого-то из близких.
  3. Упало и разбилось зеркало — признак, указывающий на энергетическую атаку, направленную на дом.
  4. Ребенок разбил зеркало — предупреждение о возможных опасностях. Ребенку ничего не угрожает, так как до 7 лет она находится под материнской защитой.
  5. Разбить чужое зеркало — знак несовместимости людей.
  6. Разбилось зеркало в машине — высокая вероятность аварии.
  7. Если маленькое зеркало разбилось на две половины, следует ожидать разлуки с близким человеком.
  8. Хранить в себя треснувшее зеркало — к болезням, слабости, несчастий.
  9. Смотреть в треснувшее зеркало — разбивать собственную душу на осколки, провоцируя проблемы физического и психического характера.
  10. Наступить на зеркало так, что оно треснуло, — плохой знак, предвещает слезы, горе и переживания.

Если ваше зеркало разбилось, немедленно выбросьте его, не держите такие вещи ни в доме, ни на даче, ни в косметичке, лучше обойтись совсем без зеркала. Особенно опасно, когда поврежденное зеркало висит у входной двери, поэтому не искушайте судьбу и вовремя избавляйтесь от опасных вещей в своем доме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как нужно общаться с домовым, а также просить у него помощи в доме.

Теги:
#Приметы #Зеркала #Плохие приметы
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