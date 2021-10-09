Чому в будинку не можна тримати тріснуте дзеркало

У багатьох світових культурах до використання дзеркал ставляться з обережністю

Є речі, які притягують негативну енергію немов магніт. Здавалося б, звичні предмети, але вони можуть бути причиною поганого самопочуття, настрою та постійних невдач. Важливо вчасно позбутися від таких речей, щоб вони не зруйнували ваше життя, а ось втрата із них, наприклад ключів, несе в собі багато загроз благополуччю.

Розбите дзеркало є предметом, який ні в якому разі не можна тримати в будинку. З давніх-давен вважається, що розбите дзеркало притягує біду, воно спотворює позитивну енергію і перетворює її в негативну.

Розбите дзеркало — поганий знак. Але що ж говорять народні прикмети з цього приводу?

Розбити дзеркало спеціально або в поганому настрої — до нещастя. Скільки уламків вийде, стільки років не буде везти. Випадково розбите дзеркало — до змін. Якщо уламків непарна кількість, слід очікувати весілля. Парне число віщує смерть когось із близьких. Впало і розбилося дзеркало — ознака, що вказує на енергетичну атаку, спрямовану на оселю. Дитина розбила дзеркало — попередження про можливі небезпеки. Дитині нічого не загрожує, тому що до 7 років вона знаходиться під материнським захистом. Розбити чуже дзеркало — знак несумісності людей. Розбилося дзеркало в машині — висока ймовірність аварії. Якщо маленьке дзеркало розбилося на дві половини, слід очікувати розлуки з близькою людиною. Зберігати в себе тріснуте дзеркало — до хвороб, слабкості, нещасть. Дивитися в тріснуте дзеркало — розбивати власну душу на осколки, провокуючи проблеми фізичного і психічного характеру. Наступити на дзеркало так, що воно тріснуло, — поганий знак, передвіщає сльози, горе і переживання.

Якщо ваше дзеркало розбилося, негайно викиньте його, не тримайте такі речі ні в будинку, ні на дачі, ні в косметичці, краще обійтися зовсім без дзеркала. Особливо небезпечно, коли пошкоджене дзеркало висить біля вхідних дверей, тому не спокушайте долю і вчасно позбавляйтеся від небезпечних речей в своєму будинку.

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