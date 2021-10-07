Як попросити домовика знайти річ або гроші у квартирі

Згідно з повір’ям домовики служать своїм господарям і можуть надати послугу, якщо їх про це попросити.

З найдавніших часів люди живуть пліч-о-пліч з домовиками і вірять, що ці духи не тільки охороняють житло, але і допомагають сім’ям.

Знайти втрачені речі в житло часом непросто, особливо якщо це ключі від вхідних дверей, а вам потрібно терміново бігти у справах. Іноді неможливо знайти гроші, відкладені на "чорний день", через необачність покладені не на звичайне місце. Експерти рекомендують закликати на допомогу не тільки власну пам’ять, але і домовика, який обов’язково відгукнеться на прохання. Працювати з домовиками — одне задоволення, якщо навчитися з ними спілкуватися і зрозуміти їхні потреби.

Як заручитися підтримкою домовика

Щоб домовик вам допоміг, потрібно його задобрити

Для того, щоб домовик прийшов на допомогу, його потрібно задобрити, але перед цим потрібно провести ще один ритуал. Домовики можуть жити в будь-якому будинку, як в старому з пічним опаленням, так і в сучасних квартирах. Проте потрібно переконатися в тому, що домовик дійсно є в квартирі, і лише після цього починати з ним спілкування.

Домовик — істота ніжна й уразлива, тому йому у жодному разі не можна наказувати — лише ласкаво просити і обов’язково дякувати за надані послуги. Тим, хто зневажливо ставиться до духу свого будинку, на допомогу розраховувати не доведеться, а ось неприємності будуть відбуватися частіше, ніж звичайно. Ображений домовик здатний зіпсувати життя всім членам сім’ї, а значить, з ним потрібно дружити. У такому випадку і допомогу від нього буде постійною, і в будинку перестануть втрачатися речі.

Як знайти загублену в будинку річ

Знайти річ, яка потрібна, можна наступним наговором:

Не наказуйте домовикові

"Дідусь-домовик, не жартуй зі мною. Річ втрачену мені знайди і нагороду отримай. Давай один одному допомагати, в повазі жити і між собою дружити".

Після того, як річ буде знайдена, домовику дякують вголос, а також залишають йому ласощі та іграшки. Це можуть бути клаптики тканини, дрібні блискучі предмети або ті речі, на які вкаже сам домовик. Не виключено, що загублену річ він взяв через необхідність, а значить, потрібно замінити її чимось подібним.

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Речі часом пропадають не випадково. Домовики таким чином спілкуються зі своїми господарями, попереджаючи їх. Так, на пошук втрачених ключів йде час, і людина злиться, не розуміючи, що в цей момент домовик захищає його, наприклад, від аварії або зіткнення з грабіжниками. Проте якщо річ обов’язково потрібно повернути, то домовому кажуть:

"Дідусь-домовик, річ втрачену поверни та на місце поклади. За допомогу тобі дякую, за роботу хвалю".

В цьому випадку домовика також потрібно заохотити, залишивши йому вечерю на столі перед сном. Найкращим ласощами для нього буде каша на молоці з вершковим маслом і крапелькою варення, а також трав’яний чай з цукерками або бубликами.

Як знайти гроші вдома

Для домовика потрібно вимовити спеціальне "заклинання"

Губити в будинку гроші — звичайна практика для багатьох. Неуважність, зайнятість та інші фактори можуть стати причиною. І в цьому випадку домовик також прийде на допомогу. Для цього йому в затишне місце кладуть монетку або невелику купюру, вимовляючи:

"Батюшка-домовик, грошики мої знайди та мене до них підштовхни. Натомість тобі заплачу та частування прикуплю".

Після сказаного потрібно прислухатися: нерідко будинкові стуком або скрипом привертають увагу людини до того місця, де лежить пропажа.

Знайти гроші допоможе також наступний змову:

"Батюшка-домовик, допоможи мені гроші знайти, а якщо загрався — поверни. Гроші в господарстві знадобиться, без них їжі вдома не бувати, тепла і світла не бачити. Ти мені підкажи, а я тобі з знайдених грошей смачного куплю або обновку змайструю" .

Домовик здатний спілкуватися, а значить, якщо він допоміг знайти пропажу, значить, підкаже, яку винагороду йому хочеться. Відповісти він може і уві сні, і наяву — потрібно лише бути уважніше.

Домовики найбільше люблять будинку, в яких сім’ї живуть дружно, не лаються і не смітять даремно. У таких оселях завжди панує атмосфера затишку, а господарі знаходяться під сильною захистом. Люблять домовики і будинки, де живуть тварини, особливо коти. З ними домовики спілкуються. Жити з духом будинку в гармонії дуже важливо, адже він здатний не тільки доглянути за будинком і сім’єю, а й уберегти від пристріту і псування і навіть запобігти пожежі.

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