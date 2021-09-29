Де зберігати гроші в будинку, щоб вони примножувалися

Гроші найкраще зберігати в сейфі або скриньці з дверцятами.

Згідно з ученням фен-шуй, для того щоб ваші фінанси примножувалися, гроші в будинку необхідно зберігати в певному місці. Якщо дотримуватися всіх правил, ваше багатство буде збільшуватися.

Як і де правильно зберігати гроші і коштовності в будинку, розповіла експерт з фен-шуй і астролог Ангеліна Русіна.

За словами астролога, відмінне місце для зберігання заощаджень — це північна частина вашого будинку. Так само важливо враховувати як саме ви зберігаєте свої скарби.

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"Зберігати в ідеалі треба в сейфі або в скриньці з дверцятами, яка повинна відкриватися за годинниковою стрілкою, а сам сейф (шкатулка) повинні стояти в південно-західній стороні і "дивитися" на Північ", — вказує Русіна.

Вона зазначає, що таким чином щоразу відкриваючи дверцята (кришку), ви будете наповнювати енергією достатку ваші заощадження, і вони будуть примножуватися.

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