Де зберігати гроші в будинку, щоб вони примножувалися
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Гроші найкраще зберігати в сейфі або скриньці з дверцятами.
Згідно з ученням фен-шуй, для того щоб ваші фінанси примножувалися, гроші в будинку необхідно зберігати в певному місці. Якщо дотримуватися всіх правил, ваше багатство буде збільшуватися.
Як і де правильно зберігати гроші і коштовності в будинку, розповіла експерт з фен-шуй і астролог Ангеліна Русіна.
За словами астролога, відмінне місце для зберігання заощаджень — це північна частина вашого будинку. Так само важливо враховувати як саме ви зберігаєте свої скарби.
"Зберігати в ідеалі треба в сейфі або в скриньці з дверцятами, яка повинна відкриватися за годинниковою стрілкою, а сам сейф (шкатулка) повинні стояти в південно-західній стороні і "дивитися" на Північ", — вказує Русіна.
Вона зазначає, що таким чином щоразу відкриваючи дверцята (кришку), ви будете наповнювати енергією достатку ваші заощадження, і вони будуть примножуватися.
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