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Де зберігати гроші в будинку, щоб вони примножувалися

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Як притягнути гроші Новина оновлена 29 вересня 2021, 13:25
Як притягнути гроші

Гроші найкраще зберігати в сейфі або скриньці з дверцятами.

Згідно з ученням фен-шуй, для того щоб ваші фінанси примножувалися, гроші в будинку необхідно зберігати в певному місці. Якщо дотримуватися всіх правил, ваше багатство буде збільшуватися.

Як і де правильно зберігати гроші і коштовності в будинку, розповіла експерт з фен-шуй і астролог Ангеліна Русіна.

За словами астролога, відмінне місце для зберігання заощаджень — це північна частина вашого будинку. Так само важливо враховувати як саме ви зберігаєте свої скарби.

"Зберігати в ідеалі треба в сейфі або в скриньці з дверцятами, яка повинна відкриватися за годинниковою стрілкою, а сам сейф (шкатулка) повинні стояти в південно-західній стороні і "дивитися" на Північ", — вказує Русіна.

Вона зазначає, що таким чином щоразу відкриваючи дверцята (кришку), ви будете наповнювати енергією достатку ваші заощадження, і вони будуть примножуватися.

Раніше "Телеграф" називав найбільш жадібних чоловіків за знаком Зодіаку.

Теги:
#Гроші #Фен Шуй #Фен Шуй
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