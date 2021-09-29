Где хранить деньги в доме, чтобы они приумножались
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 32
Деньги лучше всего хранить в сейфе или шкатулке с дверцей.
Согласно учению фен-шуй, для того чтобы ваши финансы приумножались, деньги в доме необходимо хранить в определенном месте. Если следовать всем правилам, ваше состояние будет увеличиваться.
Как и где правильно хранить деньги и драгоценности в доме, рассказала эксперт по фен-шуй и астролог Ангелина Русина.
По словам астролога, отличное место для хранения сбережений — это северная часть вашего дома. Так же важно учитывать как именно вы храните свои сокровища.
"Хранить в идеале надо в сейфе или в шкатулке с дверцей, которая должна открываться по часовой стрелке, а сам сейф (шкатулка) должны стоять в юго-западной стороне и "смотреть" на север", — указывает Русина.
Она отмечает, что таким образом каждый раз открывая дверцу (крышку), вы будете наполнять энергией изобилия ваши сбережения, и они будут приумножаться.
Ранее "Телеграф" называл самых жадных мужчин по знаку Зодиака.
- Дата публикации
-
- Категория
-