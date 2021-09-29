Укр

Где хранить деньги в доме, чтобы они приумножались

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Как привлечь деньги Новость обновлена 29 сентября 2021, 13:25
Как привлечь деньги

Деньги лучше всего хранить в сейфе или шкатулке с дверцей.

Согласно учению фен-шуй, для того чтобы ваши финансы приумножались, деньги в доме необходимо хранить в определенном месте. Если следовать всем правилам, ваше состояние будет увеличиваться.

Как и где правильно хранить деньги и драгоценности в доме, рассказала эксперт по фен-шуй и астролог Ангелина Русина.

По словам астролога, отличное место для хранения сбережений — это северная часть вашего дома. Так же важно учитывать как именно вы храните свои сокровища.

"Хранить в идеале надо в сейфе или в шкатулке с дверцей, которая должна открываться по часовой стрелке, а сам сейф (шкатулка) должны стоять в юго-западной стороне и "смотреть" на север", — указывает Русина.

Она отмечает, что таким образом каждый раз открывая дверцу (крышку), вы будете наполнять энергией изобилия ваши сбережения, и они будут приумножаться.

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Теги:
#Деньги #Фен-шуй #Фэншуй
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