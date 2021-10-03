Що не можна робити з ключами від будинку, щоб не накликати біду

З давніх-давен вважається, що якщо втратити ключі — це погана прикмета.

У сучасному світі у кожної людини є хоча б одна зв’язка ключів в кишені: від дому. Також у багатьох є ключики від машини, офісу, дачі, гаража, кабінету або сейфа. А ви коли-небудь замислювалися про те, що в народі існує маса забобонів з приводу цього маленького предмета, адже здавна наші предки надавали великого значення ключам.

Відзначимо, що раніше люди вважали, що ключами можна не тільки відкривати і закривати двері, а й передбачити найближче майбутнє. А у деяких народів світу ключі означають владу і могутність.

"Телеграф" пропонує вам ознайомиться з декількома заборонами і прикметами про ключі.

Ключі від будинку несуть символ і з ними було пов’язано багато прикмет

Народні прикмети про ключі

Якщо ключі часто губляться — знак: в будинок обов’язково нагрянуть злодії.

Якщо ключ іржавіє — це означає, що ви отримаєте дорогий подарунок.

Якщо перед сном вхідні двері закриє дружина — чоловік і жінка протягом ночі будуть сваритися.

Знайдений вночі ключ, може стати причиною великої кількості бід і неприємностей.

Ключ, який висить на дереві, обіцяє досягнення найзаповітніших мрій.

Якщо упустили ключі в річку, озеро або море, чекайте невдачі в особистому житті.

Чим може обернутися втрата або знахідка ключів від будинку

Втратити свої ключі — це погана прикмета. Крім того, що доведеться витрачатися на нові ключі і дверні замки, втрата ключів вважається втратою удачі. Наприклад, забуті ключі пророкують фінансові втрати, а залишені в замку — неприємності на роботі.

А ось знайти чужі ключі на вулиці, це до добра. Це означає, що незабаром фортуна повернеться до вас.

Ключі не можна класти на горизонтальних поверхнях у відкритому вигляді

Що не можна робити з ключами

Краще не класти ключі до свого гаманця або портмоне.

Ключі не можна класти на обідній стіл.

Знайдені на вулиці ключі краще не нести в будинок.

Не можна підіймати іржавий і зігнутий ключ — він принесе біди і невдачі.

Також не можна підіймати ключ, знайдений на перехресті.

Як правильно зберігати ключі

Бажано, щоб у кожного члена сім’ї були власні ключі, які завжди були б у кожного з собою. Також, в будинку для ключів повинно бути відведено окреме місце: поличка, коробочка, ключниця.

Раніше, "Телеграф" писав, де, згідно з вченням фен-шуй, правильно зберігати гроші і коштовності в будинку.