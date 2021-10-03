Що не можна робити з ключами від будинку, щоб не накликати біду
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З давніх-давен вважається, що якщо втратити ключі — це погана прикмета.
У сучасному світі у кожної людини є хоча б одна зв’язка ключів в кишені: від дому. Також у багатьох є ключики від машини, офісу, дачі, гаража, кабінету або сейфа. А ви коли-небудь замислювалися про те, що в народі існує маса забобонів з приводу цього маленького предмета, адже здавна наші предки надавали великого значення ключам.
Відзначимо, що раніше люди вважали, що ключами можна не тільки відкривати і закривати двері, а й передбачити найближче майбутнє. А у деяких народів світу ключі означають владу і могутність.
"Телеграф" пропонує вам ознайомиться з декількома заборонами і прикметами про ключі.
Народні прикмети про ключі
- Якщо ключі часто губляться — знак: в будинок обов’язково нагрянуть злодії.
- Якщо ключ іржавіє — це означає, що ви отримаєте дорогий подарунок.
- Якщо перед сном вхідні двері закриє дружина — чоловік і жінка протягом ночі будуть сваритися.
- Знайдений вночі ключ, може стати причиною великої кількості бід і неприємностей.
- Ключ, який висить на дереві, обіцяє досягнення найзаповітніших мрій.
- Якщо упустили ключі в річку, озеро або море, чекайте невдачі в особистому житті.
Чим може обернутися втрата або знахідка ключів від будинку
Втратити свої ключі — це погана прикмета. Крім того, що доведеться витрачатися на нові ключі і дверні замки, втрата ключів вважається втратою удачі. Наприклад, забуті ключі пророкують фінансові втрати, а залишені в замку — неприємності на роботі.
А ось знайти чужі ключі на вулиці, це до добра. Це означає, що незабаром фортуна повернеться до вас.
Що не можна робити з ключами
- Краще не класти ключі до свого гаманця або портмоне.
- Ключі не можна класти на обідній стіл.
- Знайдені на вулиці ключі краще не нести в будинок.
- Не можна підіймати іржавий і зігнутий ключ — він принесе біди і невдачі.
- Також не можна підіймати ключ, знайдений на перехресті.
Як правильно зберігати ключі
Бажано, щоб у кожного члена сім’ї були власні ключі, які завжди були б у кожного з собою. Також, в будинку для ключів повинно бути відведено окреме місце: поличка, коробочка, ключниця.
Раніше, "Телеграф" писав, де, згідно з вченням фен-шуй, правильно зберігати гроші і коштовності в будинку.
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