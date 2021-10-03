Что нельзя делать с ключами от дома, чтобы не навлечь беду
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 37
Издревле считается, что если ключи потерять, то это плохая примета.
В современном мире у каждого человека ест хотя бы одна связка ключей в кармане: от дома. Также у многих есть ключики от машины, офиса, дачи, гаража, кабинета или сейфа. А вы когда-нибудь задумывались о том, что в народе существует масса суеверий по поводу этого маленького предмета, вед издавна наши предки придавали большое значение ключам.
Отметим, что раньше люди считали, что ключами можно не только открывать и закрывать двери, но и предвидеть ближайшее будущее. А у некоторых народов мира ключи означают власть и могущество.
"Телеграф" предлагает вам ознакомится с несколькими запретами и приметами о ключах.
Народные приметы о ключах
- Если ключи часто теряются — знак: в дом обязательно нагрянут воры.
- Если ключ ржавеет — это означает, что вы получите дорогой подарок.
- Если перед сном входную дверь закроет жена — супруги на протяжении ночи будут ссориться.
- Найденный ночью ключ, может стать причиной большого количества бед и неприятностей.
- Ключ, который висит на дереве, сулит достижение самой заветной мечты.
- Если уронили ключи в реку, озеро или море, ждите неудачи в личной жизни.
Чем может обернуться потеря или находка ключей от дома
Потерять свои ключи — это плохая примета. Кроме того, что придется тратиться на новые ключи и дверные замки, утрата ключей считается потерей удачи. К примеру, забытые ключи пророчат финансовые потери, а оставленные в замке – неприятности на работе.
А вот найти чужие ключи на улице, это к добру. Это обозначает, что в скором времени фортуна будет благоволить вам.
Что нельзя делать с ключами
- Лучше не класть ключи в свой кошелек или портмоне.
- Ключи нельзя класть на обеденный стол.
- Найденные на улице ключи лучше не нести в дом.
- Нельзя поднимать ржавый и согнутый ключ — он принесет беды и неудачи.
- Также нельзя подымать ключ, найденный на перекрестке.
Как правильно хранить ключи
Желательно, чтобы у каждого члена семьи были собственные ключи, которые всегда были бы у каждого с собой. Также, в доме для ключей должно быть отведено отдельное место: полочка, коробочка, ключница.
Ранее, "Телеграф" писал, где, согласно учению фен-шуй, правильно хранить деньги и драгоценности в доме.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-