Что нельзя делать с ключами от дома, чтобы не навлечь беду

Издревле считается, что если ключи потерять, то это плохая примета.

В современном мире у каждого человека ест хотя бы одна связка ключей в кармане: от дома. Также у многих есть ключики от машины, офиса, дачи, гаража, кабинета или сейфа. А вы когда-нибудь задумывались о том, что в народе существует масса суеверий по поводу этого маленького предмета, вед издавна наши предки придавали большое значение ключам.

Отметим, что раньше люди считали, что ключами можно не только открывать и закрывать двери, но и предвидеть ближайшее будущее. А у некоторых народов мира ключи означают власть и могущество.

"Телеграф" предлагает вам ознакомится с несколькими запретами и приметами о ключах.

Ключи от дома несут символ и с ними было связано много примет

Народные приметы о ключах

Если ключи часто теряются — знак: в дом обязательно нагрянут воры.

Если ключ ржавеет — это означает, что вы получите дорогой подарок.

Если перед сном входную дверь закроет жена — супруги на протяжении ночи будут ссориться.

Найденный ночью ключ, может стать причиной большого количества бед и неприятностей.

Ключ, который висит на дереве, сулит достижение самой заветной мечты.

Если уронили ключи в реку, озеро или море, ждите неудачи в личной жизни.

Чем может обернуться потеря или находка ключей от дома

Потерять свои ключи — это плохая примета. Кроме того, что придется тратиться на новые ключи и дверные замки, утрата ключей считается потерей удачи. К примеру, забытые ключи пророчат финансовые потери, а оставленные в замке – неприятности на работе.

А вот найти чужие ключи на улице, это к добру. Это обозначает, что в скором времени фортуна будет благоволить вам.

Ключи нельзя класть на горизонтальных поверхностях в открытом виде

Что нельзя делать с ключами

Лучше не класть ключи в свой кошелек или портмоне.

Ключи нельзя класть на обеденный стол.

Найденные на улице ключи лучше не нести в дом.

Нельзя поднимать ржавый и согнутый ключ — он принесет беды и неудачи.

Также нельзя подымать ключ, найденный на перекрестке.

Как правильно хранить ключи

Желательно, чтобы у каждого члена семьи были собственные ключи, которые всегда были бы у каждого с собой. Также, в доме для ключей должно быть отведено отдельное место: полочка, коробочка, ключница.

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