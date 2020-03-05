Как попросить домового найти вещь или деньги в квартире

Новости Украины:Согласно поверьям домовые служат своим хозяевам и могут оказать услугу, если их об этом попросить.

С древнейших времен люди живут бок о бок с домовыми и верят, что эти духи не только охраняют жилища, но и помогают семьям.

Найти потерянные вещи в жилище порой непросто, особенно если это ключи от входной двери, а вам нужно срочно бежать по делам. Иногда невозможно найти деньги, отложенные на "черный день", по неосмотрительности положенные не на обычное место. Эксперты рекомендуют призвать на помощь не только собственную память, но и домового, который обязательно откликнется на просьбу. Работать с домовыми — одно удовольствие, если научиться с ними общаться и понять их потребности.

Как заручиться поддержкой домового

Для того, чтобы домовой пришел на помощь, его нужно задобрить, но перед этим нужно провести еще один ритуал. Домовые могут жить в любом доме, как в старом с печным отоплением, так и в современных квартирах. Тем не менее нужно убедиться в том, что домовой действительно есть в квартире, и лишь после этого начинать с ним общение.

Домовой — существо нежное и обидчивое, поэтому ему ни в коем случае нельзя приказывать — лишь ласково просить и обязательно благодарить за оказанные услуги. Тем, кто пренебрежительно относится к духу своего дома, на помощь рассчитывать не придется, а вот неприятности будут происходить чаще обычного. Обиженный домовой способен испортить жизнь всем членам семьи, а значит, с ним нужно дружить. В таком случае и помощь от него будет постоянной, и в доме перестанут теряться вещи.

Как найти потерянную в доме вещь

Найти вещь, которая нужна, можно следующим заговором:

"Дедушка-домовой, не шути со мной. Вещь потерянную мне найди и награду получи. Давай друг другу помогать, в уважении жить и между собой дружить".

После того, как вещь будет найдена, домового благодарят вслух, а также оставляют ему лакомства и игрушки. Это могут быть лоскутки ткани, мелкие блестящие предметы или те вещи, на которые укажет сам домовой. Не исключено, что потерянную вещь он взял из-за необходимости, а значит, нужно заменить ее чем-то подобным.

Вещи порой пропадают не случайно. Домовые таким образом общаются со своими хозяевами, предупреждая их. Так, на поиск потерянных ключей уходит время, и человек злится, не понимая, что в этот момент домовой ограждает его, к примеру, от аварии или столкновения с грабителями. Тем не менее если вещь обязательно нужно вернуть, то домовому говорят:

"Дедушка-домовой, вещь потерянную верни да на место положи. За помощь тебя благодарю, за работу хвалю".

В этом случае домового также нужно поощрить, оставив ему ужин на столе перед сном. Самым лучшим лакомством для него будет каша на молоке со сливочным маслом и капелькой варенья, а также травяной чай с конфетами или баранками.

Как найти деньги в жилище

Терять в доме деньги — обычная практика для многих. Рассеянность, занятость и иные факторы могут стать причиной. И в этом случае домовой также придет на помощь. Для этого ему в укромное место кладут монетку или небольшую купюру, произнося:

"Батюшка-домовой, денежки мои сыщи да меня к ним подтолкни. Взамен тебе заплачу да угощения прикуплю".

После сказанного нужно прислушаться: нередко домовые стуком или скрипом привлекают внимание человека к тому месту, где лежит пропажа.

Найти деньги поможет также следующий заговор:

"Батюшка-домовой, помоги мне деньги найти, а если заигрался — верни. Деньги в хозяйстве пригодятся, без них еде дома не бывать, тепла и света не видать. Ты мне подскажи, а я тебе с найденных денег вкусного куплю или обновку смастерю".

Домовой способен общаться, а значит, если он помог найти пропажу, значит, подскажет, какое вознаграждение ему хочется. Ответить он может и во сне, и наяву — нужно лишь быть повнимательнее.

Домовые больше всего любят дома, в которых семьи живут дружно, не ругаются и не мусорят понапрасну. В таких жилищах всегда царит атмосфера уюта, а хозяева находятся под сильной защитой. Любят домовые и дома, где живут животные, особенно коты. С ними домовые общаются. Жить с духом дома в гармонии очень важно, ведь он способен не только присмотреть за домом и семьей, но и уберечь от сглазов и порчи и даже предотвратить пожар.