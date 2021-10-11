Як пояснити дитині, чому небо блакитне, а хмари на ньому білого кольору

А відповідь на банальне запитання буде не такою вже й простою

Дуже часто маленькі діти задають батькам питання: чому небо над головою блакитного кольору, а хмари по ньому "пливуть" білі? Батьки і самі вже встигли забути, чому воно все так влаштовано, саме тому "Телеграф" підготував для таких випадків свого роду "шпаргалку".

А найпростіше пояснення цих явищ надав радіоведучий і дитячий письменник Олександр Толмачов.

Чому небо блакитне?

Відповідь на це питання може здатися складною, однак, якщо трохи почитати про це з дитиною — все стане на свої місця.

Перш за все необхідно пояснити, що промені Сонця проникають крізь повітряну оболонку Землі, яка називається атмосфера і так досягають земної поверхні. Уже в атмосфері промені з’єднуються з повітрям, яке хоч і виглядає прозорим, але насправді таким не є.

Потім дитині варто розповісти, що повітря завжди містить крапельки водяної пари і частинки пилу, і ось коли світло сонця зустрічається з цими маленькими частинками, вони його відображають і розсіюють в різні боки. Треба сказати, що колір сонця складається з семи кольорів — червоного, оранжевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього і фіолетового — і якщо з’єднати разом промінчики цих семи кольорів, то ми отримаємо білий сонячний промінчик.

Так ось, через частинки усередині повітря, найсильніше розсіюються саме синюваті промені з цієї семикольоровій суміші, тому земна атмосфера постійно світиться саме блакитним кольором. А з космосу і Землі небо завжди нам здається синім або блакитним. Так що за блакитний відтінок небосхилу ми повинні дякувати пилу і пару в атмосфері Землі.

Чому хмари білі?

І на це питання можна відповісти дитині досить легко, якщо мати таку інформацію:

Як пояснює Олександр Толмачов, вода в морях і океанах постійно нагрівається сонячними променями і випаровується. Водяна пара піднімається вгору і ось коли вона піднімається на досить велику висоту, де повітря вже дуже холодне, вона знову застигає і знову перетворюється в воду або на лід. І ось мікроскопічні кристалики льоду утворюють відомі нам білі хмари.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому в будинку не можна тримати тріснуте дзеркало.