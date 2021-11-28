Тысячи рыб напоили рисовым вином в Китае - пьяные они всплыли на поверхность (видео)

Местные рыбаки с удовольствием вылавливали "пьяную" рыбу из озера

В Китае пожар на винодельной фабрике стал причиной разлива рисового вина в водоем. Алкоголь попал в озеро и "опьянил" тысячи рыб.

Как сообщает Newsflare, инцидент произошел на востоке Китая в городе Шаосин, что в провинции Чжэцзян. "Пьяная" рыба после попадания в озеро Цзянь алкоголя сплыла на поверхность.

Один из местных жителей показал, как опьяненная рыбина медленно движется в его руке. И хотя ситуация с "пьяной" рыбой может показаться комичной, однако стоит отметить, что рисовое вино стало причиной гибели сотен рыб, находящихся в этом озере. В их числе и сомы, и золотые рыбки и другие виды.

Местные власти говорят, что к очищению озера перейдут после того, как вся умершая рыба поднимется на поверхность.

Тем временем еще живая рыба привлекла внимание местных рыбаков, которые с удовольствием и без особых усилий вылавливают ее из озера.

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