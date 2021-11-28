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Тисячі риб напоїли рисовим вином у Китаї – п’яні вони спливли на поверхню (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Риби постраждали від розливу вина в озеро
Риби постраждали від розливу вина в озеро

Місцеві рибалки із задоволенням виловлювали "п’яну" рибу із озера

У Китаї пожежа на виноробній фабриці стала причиною розливу рисового вина у водойму. Алкоголь потрапив у озеро та "сп’янив" тисячі риб.

Як повідомляє Newsflare, інцидент стався на сході Китаю в місті Шаосін, що в провінції Чжецзян. "П’яна" риба після потрапляння в озеро Цзянь алкоголю спливла на поверхню.

Один із місцевих жителів показав, як п’яна рибина повільно рухається в його руці. І хоча ситуація з "п’яною" рибою може здатися комічною, проте варто зазначити, що рисове вино спричинило загибель сотень риб, що знаходяться в цьому озері. У тому числі сомів, золотих рибок та інших видів.

Місцева влада каже, що до очищення озера перейдуть після того, як вся померла риба підніметься на поверхню.

Тим часом ще жива риба привернула увагу місцевих рибалок, які із задоволенням і без особливих зусиль виловлюють її з озера.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Китаї побудували величезну незвичайну сонячну електростанцію — особливість у тому, що з висоти станція виглядає як чорно-біла панда, що усміхається.

Теги:
#Китай #Вино #Риба #Озеро
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