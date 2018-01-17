Сергей Гащак — биолог, заместитель директора Международной радиоэкологической лаборатории Чернобыльского центра.

Сергей Гащак — биолог, заместитель директора Международной радиоэкологической лаборатории Чернобыльского центра. В течение нескольких лет Сергей проводит фотосъемку в Чернобыльской зоне. Благодаря его снимкам обнаружилось, что в зону отчуждения начали возвращаться животные, которые исчезли из этих мест еще до печально известной аварии. Съемка проводится при помощи камер-ловушек как та, которую Сергей сейчас устанавливает.