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Японские ученые изучили влияние аэрозолей на облака

Облака над Фудзиямой
07:17 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости экологии: Считалось, что увеличение плотности аэрозолей приводит к появлению большего количества облаков, но последние наблюдения показали, что это не так.

Из года в год ученые уделяют все больше времени разработке технологий, которые смогут облегчить изучение и прогнозирование климата. В этот раз ученые прибегли к помощи сверхмощного компьютера K, чтобы узнать, как аэрозоли влияют на погодные явления. Об этом говорится в статье исследовательской группы из Института передовых вычислительных технологий в Японии (RIKEN AICS), опубликованной в журнале Nature Communications, передает Naked Science. Аэрозоли – это твердые частицы в атмосфере, которые образуются в результате ветровой эрозии почвы, извержения вулканов, сжигания горючих ископаемых и других природных и антропогенных процессов. Они действуют как ядра конденсации, играя ключевую роль в процессе образования облаков, и препятствуют нагреванию парниковых газов, тем самым компенсируя парниковый эффект. Ранее считалось, что увеличение плотности аэрозолей приводит к появлению большего количества облаков, но последние спутниковые наблюдения показали, что это не так. Климатологи пришли к пониманию того, что из-за разницы температур между верхними и нижними слоями облаков происходят процессы испарения конденсации, и если снизу аэрозоли способствуют их образованию, то сверху они позволяют воде испаряться.

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Традиционные климатические модели не могли воссоздавать внутриоблачные микропроцессы, но с помощью новейшей компьютерной установки специалисты создали модель, которая не только отражает изменения мировой погоды в течение года с горизонтальным разрешением в 14 километров, но и учитывает при этом влияние аэрозолей. В отличие от предыдущих моделей, которые показывали равномерное поднятие облаков при увеличении количества аэрозолей, эта сфокусирована еще и на том, что происходит внутри самих воздушно-капельных образований. "Мы использовали нашу технику для точной репрезентации микрофизики облаков и изучения "поведения" аэрозолей. В будущем мы планируем использовать еще более мощные компьютеры, чтобы с большей уверенностью прогнозировать климатические изменения", – пишет один из авторов работы, сотрудник RIKEN AICS Йосуке Сато (Yosuke Sato).

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Новости экологии, Аэрозоли, Климат, Облака, Парниковый эффект, Ученые, Япония.
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