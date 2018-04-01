Сегодня, 1 апреля, вся планета отмечает Международный день птиц

Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц (International Bird Day) — интернациональный экологический праздник. Его цель — сохранение видового разнообразия и численности птиц. Он возник в США в 1894 году.

Вскоре праздник, получивший популярность благодаря СМИ, начал массово проводиться во всех штатах, затем пришел в Европу, а в настоящее время проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" во многих странах мира.