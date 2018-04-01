https://telegraf.com.ua/files/2018/04/natural-3274612_1280-150x90.jpg Экология https://telegraf.com.ua/ekologiya/3987106-segodnya-1-aprelya-vsya-planeta-otmechaet-mezhdunarodnyiy-den-ptits.html
Сегодня, 1 апреля, вся планета отмечает Международный день птиц
08:48 Сегодня Телеграф
Новости экологии: Сегодня отмечают экологический праздник - Международный день птиц.
Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц (International Bird Day) — интернациональный экологический праздник. Его цель — сохранение видового разнообразия и численности птиц. Он возник в США в 1894 году.
Вскоре праздник, получивший популярность благодаря СМИ, начал массово проводиться во всех штатах, затем пришел в Европу, а в настоящее время проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" во многих странах мира.
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