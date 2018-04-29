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Экологи всерьез обеспокоены планами России запустить плавучую АЭС

Плавучая АЭС
04:39 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости экологии: Плавучую АЭС Россия планирует запускать в 2019 году.

Экологи выражают опасения в связи с эксплуатацией первой в мире плавучей атомной электростанции "Академик Ломоносов", которая 28 апреля покинула российский Санкт-Петербург и направилась в сторону Мурманска.

Об этом говорится в заявлении Гринпис России, сообщает Радио Свобода.

На своем пути платформа пройдет через эстонские, датские, шведские и норвежские воды, а использовать ее планируют вблизи береговых линий.

Вопреки уверениям российских властей о безопасности станции экологи считают платформу уязвимой для цунами, заявил ядерный эксперт Гринпис Центральной и Восточной Европы Ян Хаверкамп. Он также обратил внимание на такие риски, как суровые ледовые условия, опасность терроризма и ядерные отходы.

Ранее сообщалось, что испытания «Академика Ломоносова» планировали провести почти в самом центре Санкт-Петербурга. Гринпис заявляет, что этого не случилось благодаря «неравнодушию россиян, подписавших петицию против опасных экспериментов в сердце культурной столицы».

Согласно планам властей России, «Академик Ломоносов» собираются ввести в эксплуатацию в 2019 году в Арктике у Чукотского побережья на Дальнем Востоке для обеспечения энергией портового города и нефтяных установок.

Экологи считают, что плавучая станция предназначена не для решения проблем обеспечения русского севера энергией, а как демонстрационный экспонат с целью дальнейшего экспорта подобных платформ.

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Все по теме:

Новости экологии, АЭС, Европа, мир, Плавучая АЭС, Россия, Энергетика, Ян Хаверкамп.
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