Экологи всерьез обеспокоены планами России запустить плавучую АЭС

Экологи выражают опасения в связи с эксплуатацией первой в мире плавучей атомной электростанции "Академик Ломоносов", которая 28 апреля покинула российский Санкт-Петербург и направилась в сторону Мурманска.

Об этом говорится в заявлении Гринпис России, сообщает Радио Свобода.

На своем пути платформа пройдет через эстонские, датские, шведские и норвежские воды, а использовать ее планируют вблизи береговых линий.

Вопреки уверениям российских властей о безопасности станции экологи считают платформу уязвимой для цунами, заявил ядерный эксперт Гринпис Центральной и Восточной Европы Ян Хаверкамп. Он также обратил внимание на такие риски, как суровые ледовые условия, опасность терроризма и ядерные отходы.

Ранее сообщалось, что испытания «Академика Ломоносова» планировали провести почти в самом центре Санкт-Петербурга. Гринпис заявляет, что этого не случилось благодаря «неравнодушию россиян, подписавших петицию против опасных экспериментов в сердце культурной столицы».

Согласно планам властей России, «Академик Ломоносов» собираются ввести в эксплуатацию в 2019 году в Арктике у Чукотского побережья на Дальнем Востоке для обеспечения энергией портового города и нефтяных установок.

Экологи считают, что плавучая станция предназначена не для решения проблем обеспечения русского севера энергией, а как демонстрационный экспонат с целью дальнейшего экспорта подобных платформ.