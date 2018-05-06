Климатологи бьют тревогу: в мае в Киеве была "июльская" жара

В мае четыре дня подряд климатологи фиксировали в Киевской области "июльскую" жару. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений, 4 мая было зафиксировано очередной рекорд - максимальной температуры воздуха. Так, после полудня столбик термометра поднялся до +30,1 градуса, что на 1,2 градуса выше предыдущего максимума 1911 года. В связи с этим и среднесуточная температура также превысила на 0,3 градуса историческое значение 1934 года. Она составляла +22,8 градуса.

"Начало мая для киевлян оказался аномально жарким и сухим", - сообщили в обверватории.