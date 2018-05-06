https://telegraf.com.ua/files/2018/05/0001-4e891dba-5aef3c25-dac2-82050c1a-150x90.jpg Экология https://telegraf.com.ua/ekologiya/4048795-klimatologi-byut-trevogu-v-mae-v-kieve-byila-iyulskaya-zhara.html
Климатологи бьют тревогу: в мае в Киеве была "июльская" жара
Новости экологии: В первые дни мая в Киеве синоптики фиксировали "июльскую" жару.
В мае четыре дня подряд климатологи фиксировали в Киевской области "июльскую" жару. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений, 4 мая было зафиксировано очередной рекорд - максимальной температуры воздуха. Так, после полудня столбик термометра поднялся до +30,1 градуса, что на 1,2 градуса выше предыдущего максимума 1911 года. В связи с этим и среднесуточная температура также превысила на 0,3 градуса историческое значение 1934 года. Она составляла +22,8 градуса.
В Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд
"Начало мая для киевлян оказался аномально жарким и сухим", - сообщили в обверватории.
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