Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости экологии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 06.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: На Донбассе военные подорвались на взрывчатке: один погиб, двое ранены
Украинские военные попали в засаду, есть погибшие
Новости: Евровидение 2018: церемония открытия (Онлайн)
Евровидение 2018: церемония открытия (Онлайн)
Новости: Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес
Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес
Новости: Луганской области грозит масштабный блэкаут из-за сбоя в энергосистеме
Луганской области грозит масштабный блэкаут из-за сбоя в энергосистеме
X

Климатологи бьют тревогу: в мае в Киеве была "июльская" жара

Киев
20:35 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости экологии: В первые дни мая в Киеве синоптики фиксировали "июльскую" жару.

В мае четыре дня подряд климатологи фиксировали в Киевской области "июльскую" жару. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений, 4 мая было зафиксировано очередной рекорд - максимальной температуры воздуха. Так, после полудня столбик термометра поднялся до +30,1 градуса, что на 1,2 градуса выше предыдущего максимума 1911 года. В связи с этим и среднесуточная температура также превысила на 0,3 градуса историческое значение 1934 года. Она составляла +22,8 градуса.

В Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд

"Начало мая для киевлян оказался аномально жарким и сухим", - сообщили в обверватории.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости экологии, Жара, Киев, Климатологи, Погода, Синоптики.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости экологии

На Гавайях запретят крем от загара ради спасения кораллов В венском зоопарке появились на свет малыши редкого амурского леопарда (Видео) Снимки, показывающие всю правду об экологической ситуации планеты (Фото)

Последние новости

Смех сквозь слезы: очень неловкие ситуации, в которые попадал каждый из нас В Пакистане на министра совершено покушение Экс-игрок "Черкасского Днепра" забил невероятный гол через себя (Видео)
Сегодня читают
01 Бокс. Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя
02 Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
03 Головкин - Мартиросян: полное видео боя
04 ВКУ поддерживает украинскую автокефалию УПЦ
05 Обнаружена зависимость между группой крови и мужской потенцией
Новости сегодня
21:32 Хиджра — третий пол Индии, официально утвержденный законом (Фото)
21:32 Украинец завоевал "бронзу" на ЧЕ по борьбе в России
21:23 О каких проблемах организма может рассказать цвет и запах мочи
21:09 Рафаилов жестко раскритиковал ТК "Футбол"
21:02 Мама из Японии делится снимками из своей жизни с тройняшками и двойняшками (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в 4 областях Украины
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украины
Новости: Тука объяснил, почему Javelin нет на линии соприкосновения
Тука объяснил, почему Javelin нет на Донбассе
Новости: Климатологи бьют тревогу: в мае в Киеве была "июльская" жара
Климатолог: В мае в Киеве была "июльская" жара
Новости: Невероятные девушки с внешностью, далекой от принятого стандарта красоты (Фото)
Невероятные девушки с внешностью, далекой от принятого стандарта красоты (Фото)
Добавить комментарий
0