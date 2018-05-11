Самые маленькие животные в мире, которых хочется оберегать от большого внешнего мира.

Самые маленькие животные в мире, которых хочется оберегать от большого внешнего мира. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, какое животное является самым маленьким в мире? Тогда вы обратились по адресу. Некоторые животные настолько малы, что вы просто не поверите своим глазам. От лягушек до лошадей. Еще более интересен тот факт, что многих из этих животных ученые и исследователи обнаружили совсем недавно. Мы заставим вас задуматься о том, какие еще маленькие существа могут скрываться повсюду. Интересно, каких миниатюрных зверей мы откопали?