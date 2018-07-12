Бездомные собаки из Чернобыльской зоны нашли своих хозяев (Видео)

15 щенков уже нашли свой дом в США. Еще в начале лета международные волонтеры так прониклись бездомными псами в зоне отчуждения, что принялись производить им грин-карты и искать семьи за рубежом. Всего бездомных собак в Чернобыльской зоне насчитали более тысячи. Их нашли возле 4-го реактора, а затем перевезли в Славутич. На 200 щенков из Чернобыля уже прислали более 300 запросов. До того как отправить щенков на американскую землю, им сделали десятки обследований, прививки и вживили микрочипы.