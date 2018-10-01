Медузы — одни из самых древних обитателей нашей планеты, живших на планете еще 500 — 700 миллионов лет назад.

Когда по Земле ходили динозавры и появились первые акулы, эти инопланетные существа уже населяли моря и океаны. Медузы — одни из самых древних обитателей нашей планеты, живших на планете еще 500 — 700 миллионов лет назад. О том, что представляют собой эти животные, уже была статья "Инопланетные существа: медузы". Повторяться не будем, просто посмотрим фотографии этих красивых животных, сделанные подводным фотографом Александром Семеновым.