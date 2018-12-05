Гарвардские ученые попробуют охладить Землю

Новости экологии: Ученые из Гарварда запустят эксперимент по охлаждению Земли в следующем году.

В то время как большинство исследований, посвященных распылению химических веществ в атмосферу с целью охладить планету, основаны на компьютерном моделировании, этот эксперимент пройдет в реальном мире.

Слухи о подобном эксперименте распространились еще в прошлом месяце — тогда ученые планировали "обмануть" Солнце "оригинальным, но пока еще не доказанным способом по борьбе с изменением климата". Но выяснилось, что речь шла лишь о том, чтобы проверить, осуществима ли солнечная геоинженерия с технической и экономической точек зрения.

Однако эту мысль подхватили другая группа ученых, которые все же хотели претворить эти планы в жизнь и уже значительно продвинулись в вопросе проверки влияния солнечной геоинженерии над нашей головой. Их эксперимент стоимостью в три миллиона долларов может начаться уже в следующем году.

Проект, названный Стратосферным контролируемым экспериментом по пертурбации (Stratospheric Controlled Perturbation Experiment, SCoPEx), — часть исследовательской программы Harvard's Solar Geoengineering. В то время как большинство исследований, посвященных воздействию распыленных химических веществ в атмосферу для охлаждения планеты, основаны на компьютерном моделировании, SCoPEx проведет тестирование в стратосфере Земли.

В ходе эксперимента воздушный шар взлетит до стратосферы — на высоту около 20 километров — и выпустит небольшой аэрозольный баллон карбоната кальция. Как только это произойдет, соединения рассеются в воздушном пространстве длиной около одного километра и диаметром в 100 метров. Затем воздушный шар будет летать туда и обратно сквозь облако в течение 24 часов, анализируя поведение частиц и происходящие в небе процессы.

Цель ученых — увидеть, могут ли частицы в атмосфере, отражающие солнечные лучи, повлиять на охлаждение поверхности планеты. Эксперимент частично воссоздает последствия извержения горы Пинатубо в 1991 году, которое привело к самому мощному выбросу аэрозолей в стратосферу со времен извержения Кракатау в 1883-м. Тогда специалисты зафиксировали падение температуры на 0,5 °C.

Вместе с тем солнечная геоинженерия имеет и свои недостатки. Некоторые исследования показывают, что распыление в атмосферу огромного количества частиц, отражающих солнечный свет, может иметь серьезные последствия, негативно влияя на урожай, погодные условия или озоновый слой. Последний фактор — одна из причин, по которым команда SCoPEx работает с карбонатом кальция: их предыдущие исследования показали, что это соединение безопаснее всего для стратосферы.

Даже если эксперименты окажутся успешными и продемонстрируют, что солнечная геоинженерия стоит того, чтобы ее развивать, это не станет панацеей в борьбе с глобальным потеплением. Человечество по-прежнему должно будет сократить количество выбросов углерода, так как именно это считается главной причиной изменения климата, а солнечная геоинженерия, к примеру, не сможет помочь в других смежных вопросах, таких как закисление океана.