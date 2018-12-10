Скачать
Понедельник, 10.12.2018
Власти Франции проверяют информацию об организации Россией &quot;желтых жилетов&quot;
Власти Франции проверяют информацию об организации Россией "желтых жилетов"
Военные сборы в Украине: Генштаб рассказал, о суммах денежных выплат
Военные сборы в Украине: Генштаб рассказал, о суммах денежных выплат
ФК Львов сотворил главную сенсацию 18-го тура УПЛ
ФК Львов сотворил главную сенсацию 18-го тура УПЛ
В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл
В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл

Ученые узнали, почему "Великое вымирание" почти уничтожило морскую жизнь

Ученые узнали, почему &quot;Великое вымирание&quot; почти уничтожило морскую жизнь
01:36 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: naked-science.ru

Новости экологии: Миру может угрожать крупнейшее вымирание за последние 252 миллиона лет.

Ученые выяснили, почему произошло самое массовое вымирание в морях Земли. Компьютерное моделирование показало, как это может повториться и что нам грозит.

Ученые рассматривают возможность второго "Великого вымирания". Первое, как полагают исследователи, произошло из-за повышенной вулканической активности в районе нынешней Сибири. Из-за выбросов вулканов атмосфера планеты наполнилась критичным количеством парниковых газов. Проблема в том, что сейчас Земля может вновь отыгрывать похожий сценарий, по крайней мере, в море.

Раньше было неизвестно, из-за чего "Великое вымирание" оказалось таким сокрушительным для морских организмов. Как сообщает Daily Mail, ученые нашли возможную разгадку.

"Великое вымирание" произошло в конце Пермского периода, 252 миллиона лет назад. Оно уничтожило более 96% видов морских обитателей, 73% видов наземных позвоночных и, единственный раз в истории нашей планеты — 83% видов насекомых. Из-за такой всеобъемлющей "зачистки" всего живого биосфера восстанавливалась очень долго и тяжело, в отличие от других вымираний (всего за время существования планеты их насчитано пять).

Почему же больше всего вымирание ударило по морским животным? Дело в том, что потепление вызвало постепенный нагрев воды в океанах. А теплая вода не может удерживать нужное для жизни большинства животных количество кислорода. Проблема в том, что уже сейчас океаны постепенно нагреваются. Ученые предупреждают: уже к 2100 году нагрев воды достигнет 20% от пермских температур, и этот процесс будет продолжаться. К 2300 году он может дойти до 50%, но скорость сильно зависит от того, насколько быстро будет развиваться общий процесс потепления.

Компьютерное моделирование показало, что если уровень парниковых газов дойдет до той отметки, которой достигала атмосфера Земли перед Великим вымиранием, то океаны потеплеют примерно на 10 градусов. Это вызовет потерю примерно 80% кислорода. Большая часть современных морских видов не сможет существовать в таких условиях. Активнее всего спасаться бегством и вымирать будут виды, адаптированные к холодным и богатым кислородом водам. Резкие изменения в морской биоте неизбежно повлияют и на наземные виды. Впрочем, при таком уровне парниковых газов у них будет хватать и собственных проблем. Ученые отмечают вклад антропогенных источников загрязнения. "В этом исследовании подчеркивается потенциальная возможность массового вымирания, связанного с аналогичным механизмом при антропогенном изменении климата", — говорит ведущий исследователь, доктор Джастин Пенн.

Данные компьютерного моделирования подтверждаются результатами палеонтологических находок и исследований. Доктор Пенн и его соавторы отмечают, что впервые удалось получить модель, которая сделала расчеты, полностью подтвердившиеся при изучении ископаемых окаменелостей и геологических отложений. "Это позволяет нам делать прогнозы о причинах вымирания в будущем", — говорит ученый.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Глобальное потепление, Парниковые газы, Великое вымирание, Пермский период.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл
02 В УПЦ МП заявили, что постоянно ведут переговоры с Москвой об освобождении задержанных украинцев
03 Ведущая Валентина Хамайко вернулась на работу через три дня после родов
04 "Мисс Вселенная 2018": стало известно, что случилось с пропавшей участницей конкурса
05 BMW готовит к выпуску самый дорогой внедорожник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Обострение в Азовском море: Могерини пригласила Климкина в Брюссель
Могерини пригласила Климкина в Брюссель
В Армении завершились выборы в парламент
В Армении завершились выборы в парламент
Прогноз погоды на 10 декабря: пройдет мокрый снег и дождь, на дорогах гололед
Погода 10 декабря в Украине
Родители Кейт и Пиппы Миддлтон продают дом, который покупали для дочерей
Родители Кейт и Пиппы Миддлтон продают дом, который покупали для дочерей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь