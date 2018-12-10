Ученые узнали, почему "Великое вымирание" почти уничтожило морскую жизнь

Новости экологии: Миру может угрожать крупнейшее вымирание за последние 252 миллиона лет.

Ученые выяснили, почему произошло самое массовое вымирание в морях Земли. Компьютерное моделирование показало, как это может повториться и что нам грозит.

Ученые рассматривают возможность второго "Великого вымирания". Первое, как полагают исследователи, произошло из-за повышенной вулканической активности в районе нынешней Сибири. Из-за выбросов вулканов атмосфера планеты наполнилась критичным количеством парниковых газов. Проблема в том, что сейчас Земля может вновь отыгрывать похожий сценарий, по крайней мере, в море.

Раньше было неизвестно, из-за чего "Великое вымирание" оказалось таким сокрушительным для морских организмов. Как сообщает Daily Mail, ученые нашли возможную разгадку.

"Великое вымирание" произошло в конце Пермского периода, 252 миллиона лет назад. Оно уничтожило более 96% видов морских обитателей, 73% видов наземных позвоночных и, единственный раз в истории нашей планеты — 83% видов насекомых. Из-за такой всеобъемлющей "зачистки" всего живого биосфера восстанавливалась очень долго и тяжело, в отличие от других вымираний (всего за время существования планеты их насчитано пять).

Почему же больше всего вымирание ударило по морским животным? Дело в том, что потепление вызвало постепенный нагрев воды в океанах. А теплая вода не может удерживать нужное для жизни большинства животных количество кислорода. Проблема в том, что уже сейчас океаны постепенно нагреваются. Ученые предупреждают: уже к 2100 году нагрев воды достигнет 20% от пермских температур, и этот процесс будет продолжаться. К 2300 году он может дойти до 50%, но скорость сильно зависит от того, насколько быстро будет развиваться общий процесс потепления.

Компьютерное моделирование показало, что если уровень парниковых газов дойдет до той отметки, которой достигала атмосфера Земли перед Великим вымиранием, то океаны потеплеют примерно на 10 градусов. Это вызовет потерю примерно 80% кислорода. Большая часть современных морских видов не сможет существовать в таких условиях. Активнее всего спасаться бегством и вымирать будут виды, адаптированные к холодным и богатым кислородом водам. Резкие изменения в морской биоте неизбежно повлияют и на наземные виды. Впрочем, при таком уровне парниковых газов у них будет хватать и собственных проблем. Ученые отмечают вклад антропогенных источников загрязнения. "В этом исследовании подчеркивается потенциальная возможность массового вымирания, связанного с аналогичным механизмом при антропогенном изменении климата", — говорит ведущий исследователь, доктор Джастин Пенн.

Данные компьютерного моделирования подтверждаются результатами палеонтологических находок и исследований. Доктор Пенн и его соавторы отмечают, что впервые удалось получить модель, которая сделала расчеты, полностью подтвердившиеся при изучении ископаемых окаменелостей и геологических отложений. "Это позволяет нам делать прогнозы о причинах вымирания в будущем", — говорит ученый.