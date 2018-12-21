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В Тасмании открыли сто новых видов животных

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В Тасмании открыли сто новых видов животных
12:30 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости экологии: На обработку всей собранной информации уйдут месяцы, но некоторыми данными исследователи обладают уже сейчас.

Открытие произошло благодаря месячной экспедиции государственных экологов Австралии.

Натуралисты из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO) вернулись из четырехнедельной экспедиции, проходившей в водах Морского заповедника Содружества Хуон. На корабле Investigator они доставили образцы новых видов животных. Об этом сообщает новостное издание Scimex. 

Морской заповедник Содружества Хуон и прилегающие к нему территории известны как охраняемая территория больших подводных гор. Вершины самых высоких из них находятся на глубине от тысячи до 1 250 метров. Современная техника впервые позволила ученым проскользнуть между этими горами и изучить фауну. Руководитель экспедиции Алан Уильямс (Alan Williams) подробнее рассказал об исследовании: 

"В общей сложности мы обследовали 45 подводных гор, семь изучили в деталях. Длина всего пути составила 200 километров. Благодаря самым современным камерам мы "пролетели" над морским дном на высоте двух метров. Опустились на глубину 1 900 метров, собрали 60 тысяч стереоизображений и записали 300 часов видео — все это позднее будем анализировать".

 

Например, они сообщили, что коралловых рифов оказалось больше, чем они ожидали. Ученые увидели биолюминесцентных кальмаров, редких акул-призраков, скатов, атлантических большеголовов и многих других необычных существ. Они собрали образцы неизвестных рыб и моллюсков. Количество новых видов превышает сотню.

 

Алан Уильямс отметил, что такие экспедиции необходимы для того, чтобы посмотреть, как развивается защищенная природная среда. Еще более они интересны с другой точки зрения — изучить биологическое разнообразие морских обитателей, которое даст больше информации о фауне: где, на какой глубине и в каких условиях развиваются организмы. Эти данные послужат основой для прогнозирования рисков, грозящих подводной жизни.

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Ранее в южной части Калифорнийского залива, на глубине 3800 метров американские и мексиканские ученые открыли новое поле гидротермальных жерл, в котором размещена экосистема, не похожая ни на одну из ранее зарегистрированных, со множеством неизвестных видов.

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Животные, Иследования, Тасмания, Виды животных, Морские существа.
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