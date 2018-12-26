Скачать
Среда, 26.12.2018
Президент Украины объявил об окончании действия военного положения
Президент Украины объявил об окончании действия военного положения
Машины стоят в снежных заторах: в одну из областей закроют въезд
Машины стоят в снежных заторах: в одну из областей закроют въезд
Лучшие нокауты 2018 года (Видео)
Лучшие нокауты 2018 года (Видео)
На 3D-принтере напечатали марсианские носы
На 3D-принтере напечатали марсианские носы

Ученые исследовали белковый и липидный состав Сибирского мамонта

Ученые исследовали белковый и липидный состав Сибирского мамонта
13:40 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Facebook

Новости экологии: Интерес к изучению молекулярного состава останков существ, когда-то живших на нашей планете, возник несколько десятков лет назад.

Ученые из Сколтеха и МФТИ исследовали белковый и жировой состав кости мамонта, обнаруженной на реке Яна в Сибири. Работа исследователей — одна из немногих в новом научном направлении — палеолипидомике, дополняющей палеогеномику и палеопротеомику.

Были идентифицированы 98 белков и 73 липида. Результаты опубликованы в журнале European Journal of Mass Spectrometry. 

Появилось целое направление в науке — палеогенетика, позволившая разгадать много эволюционных загадок. Тем не менее одной генетики недостаточно для получения полного представления о животных, живших задолго до нас.

Кроме ДНК, в живых организмах крайне важен белковый и жировой состав. Поэтому в дополнение к палеогеномике появилась палеопротеомика, изучающая древние белки. Жировым же молекулам — липидам — уделялось мало внимания, так как большинство из них крайне нестабильны и просто не хранятся миллионы лет. 

Однако некоторые липиды переживают окислительный стресс и превращаются в ископаемые останки, которые можно изучать. Изучение липидов может дать информацию о пищевых особенностях наших предков, переносимых ими заболеваниях и даже о развитости их нервной системы. 

Ученые из Сколтеха и МФТИ в своем новом исследовании, затрагивающем одновременно палеопротеомику и новую палеолипидомику, c помощью современных методов жидкостной хроматографии, совмещенной с масс-спектрометрией, смогли обнаружить 98 белков и 73 липида в кости сибирского мамонта. Результаты сравнили с анализом костей современного африканского слона. 

"Среди обнаруженных нами белков был не только коллаген, составляющий основу костной ткани организма, — говорит автор исследования, старший научный сотрудник Юрий Костюкевич, — но и многие другие, такие как альбумин, люмикан, остеоглицин, альфа-2-HS-гликопротеин, которые регулируют различные процессы в организме. 

Что касается липидов, то, как оказалось, многие из них не сохраняются в течение такого длительного времени. Нам удалось обнаружить только триглицериды: ни фосфатидилхолины, ни сфингомиелины обнаружены не были. 

Мы применили свой опыт, накопленный в области масс-спектрометрического анализа различных биологических образцов к анализу ископаемых костей, потому что хотим расширять горизонты применения масс-спектрометрии в различных областях науки. 

Ученые выяснили, что эмбрионы акулы съедают своих "братьев" в матке матери

Так как протеомные и липидомные подходы, основанные на масс-спектрометрии, уже давно зарекомендовали себя в биомедицинских исследованиях, возможно, они окажутся полезными археологам и палеонтологам". 

Известно, что белки могут быть маркерами различных заболеваний. Есть примеры работ, в которых по анализу ископаемых останков можно было определить, чем болел человек.

Какую информацию смогут рассказать липиды костной ткани, до конца не понятно, и в этом исследовании ученых интересовал вопрос о том, какие липиды в принципе могут сохраниться за десятки тысяч лет в ископаемых останках. По мнению руководителя исследования профессора Сколтеха и МФТИ Евгения Николаева, последующее изучение поможет ответить на этот вопрос.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Сибирский мамонт, Белковый и липидный состав Сибирского мамонта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Снегопады парализовали Украину: где заблокированы дороги
03 Невозможно сдерживать смех: наши лучшие ожидания и суровая реальность
04 Украина в снежном плену: синоптики рассказали, когда изменится погода
05 Наев осмотрел обновленные блокпосты в Донецкой области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина в снежном плену: синоптики рассказали, когда изменится погода
Синоптики рассказали, когда прекратятся снегопады
Снегопады парализовали Украину: где заблокированы дороги
Снегопады: где заблокированы дороги и как проехать
Зеленский прокомментировал свое участие в президентских выборах
Будет ли Зеленский участвовать в президентских выборах
Королева Великобритании поздравила британцев с Рождеством
Королева Великобритании поздравила британцев с Рождеством
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь